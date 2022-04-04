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İngiliz çevreciler, arabaların lastiklerini patlatıyor

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İngiltere’de "Lastik Patlatanlar" isimli çevreci grup, “iklim felaketi” olarak tanımladıkları SUV araçların lastiklerini patlattıkları eylemlerle ülkede SUV sahipleri arasında büyük panik yarattı.
İngiliz çevreciler, arabaların lastiklerini patlatıyor

İngiltere’de Tyre Extinguishers (Lastik Patlatanlar) isimli grup, üyelerinin son dört haftada yaklaşık 2 bin SUV aracın lastiklerini patlattıklarını açıkladı. Grup, İngiltere'nin birçok kentinde düzenlenen bu eylemin SUV'ların kentlerde kullanımını imkansız hale getirme amacı taşıdığını duyurdu. Aktivistler, tekerleğini patlattıkları araçlara da eylemin amacını anlatan broşürler bıraktı.

SUV araçların iklime büyük zarar verdiğini ve gereksiz olduğunu savunan aktivistler, bu araçların standart arabalara kıyasla yakıt veriminin daha düşük olduğuna dikkat çekti. Grup ayrıca halka eyleme destek verme çağrısı yaparak internet sitesinde tekerlekleri patlatma yöntemlerini de anlattı.

SUV araç sakinleri ise artan patlak tekerlek vakaları nedeniyle panikte. Hukuk uzmanlarıysa bu eylemin suç olarak nitelendirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca lastiklerinin patlak olduğunu fark etmeyen kişilerin ciddi kazalar geçirebileceğine de dikkat çekiliyor.

Lastik Patlatanlar grubunun sözcülerinden Marion Walker ise, “Bu katil araçların sokaklarda dolaşmasına izin vermektense kanunu çiğnemeyi tercih ederiz” dedi.

Ortalama boyutlardaki bir araçtan yüzde 25 daha fazla karbon salınımına yol açan SUV araçlar, son dönemde İngiltere'de giderek daha fazla kullanılıyor. Ülkede 2009'da yüzde 7 olan SUV araç oranı 2018'de yüzde 21'i aştı.

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