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İngiliz çocuklarının yüzde 15’i oyun içi alışveriş için para çalıyor

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Kumar bağımlılığının neden olduğu zararlara dair çalışmalar yürüten kurumların kurduğu Gambling Health Alliance isimli ittifak, bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisine dair dikkat çeken bir araştırma yürüttü.
İngiliz çocuklarının yüzde 15’i oyun içi alışveriş için para çalıyor

İttifakın yayımladığı raporda, Birleşik Krallık’taki çocuk oyuncuların yüzde 15'inin ganimet kutularına (lootbox) yönelik harcamalar için ebeveynlerinden izinsiz para aldığı ifade edildi. Rapora göre oyuncuların tahminen yüzde 11'i işlemi tamamlamak için ebeveynlerinin kredi kartlarını kullanıyor.

Video oyunlarının bazı tehlikelerine dikkat çeken organizasyon, ebeveynleri kumar bağımlılığı belirtileri göstermeye başlamamaları için ganimet kutuları içeren oyunları boykot etmeye çağırıyor.

Organizasyonun bulgularına göre çocuk oyuncuların yüzde 9’unun (her 10 çocuktan hemen hemen biri) ganimet kutuları için izinsiz aldığı para miktarı geri ödenemeyecek kadar yüklü.

Raporda ayrıca, üç genç oyuncunun ailesinin, ganimet kutularına harcanan para nedeniyle evlerini ipotek ettirmek zorunda kaldığı belirtildi. Araştırmaya katılanların yaklaşık 4’te birinin de (yüzde 22'si) oyun sırasında ortalama 100 eurodan fazla para harcadığı anlaşıldı.

Araştırma kapsamında yöneltilen anket sorularını yanıtlayan çocuk oyuncular, ganimet kutularını satın alma gerekçelerini de sıraladı. Bu gerekçeler arasında oyunların “kazanmak için ödeme yap” modelini dayatması ve kutulardan çıkan değerli eşyaların son derece az olması yer aldı.

Organizasyona göre tüm bu özellikler, ganimet kutularının oyuncular üzerinde bağımlılık yaratmasına neden oluyor. Organizasyonun başkanı Stephenson, bu kutularının gençlerin zihinsel sağlığı ve finansal refahı üzerindeki etkilerine dair uyarılarda bulundu.

Söz konusu çalışmanın genel halkın küçük bir bölümünü temsil ettiğini söyleyen Stephenson’a göre ganimet kutularıyla oynama dürtüsü, bunları satın almak için yalvarmak, borç almak veya para çalmak gibi kumar bağımlılığı belirtileriyle ilişkili.

Oyuncularla yaptığımız son anket, finansal maliyetin yanı sıra ruh hali değişimleri, uyku sorunları ve sosyal yaşamlarının etkilenmesi gibi klasik bağımlılık belirtilerine yol açabileceğini gösteriyor.

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