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İngiliz diplomat Lübnan'da ölü bulundu

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İngiliz diplomat Lübnan'da ölü bulundu
İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliğinde çalışan İngiliz diplomat, otoyol kenarında ölü olarak bulundu.

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliğinde çalışan İngiliz diplomat Rebecca Dykes, otoyol kenarında ölü olarak bulundu. Lübnan emniyetinden yapılan açıklamada, cumartesi akşamı başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Metn bölgesindeki otoyol kenarında polis ekiplerince bir kadın cesedinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırılan cesedin, inceleme sonucunda İngiltere'nin Beyrut büyükelçiliğinde çalışan Dykes'a (30) ait olduğunun belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrulayarak Lübnanlı yetkililerle iletişim halinde olunduğu bilgisini paylaştı.

Dykes'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine dair gerekli araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

DAHA ÖNCE IRAK VE LİBYA'DA ÇALIŞTI

Daha önce Irak ve Libya'da çalışan Dykes, Ocak 2017'den bu yana Lübnan'da İngiltere hükümetine bağlı Uluslararası Kalkınma Departmanında görev yapıyordu.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre 30 yaşındaki İngiliz diplomat, Cuma akşamı Beyrut'ta arkadaşlarıyla buluştuğu bir bardan çıktıktan sonra öldürüldü. Arkadaşlarından ayrıldıktan bir süre sonra kaçırıldığı tahmin edilen genç diplomatın cinsel saldırıya uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü belirtiliyor.

Lübnan medyasındaki haberlerde ise otopsi sonucunda Dykes'a öldürülmeden önce tecavüz edildiği ve ölüm nedeninin boğulma olduğu iddiaları yer aldı.

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