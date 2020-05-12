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İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi

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İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi
İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doktoru Geraldine McGroarty, koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra verilen deneme ilacıyla 3 gün sonra iyileşti. Uzmanlar, ilacın etkisinden ziyade, McGroarty'nin fit ve genç olmasının iyileşme sürecine etkili olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti. İngiltere'den ise umut veren bir haber geldi.İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Dr. Geraldine McGorarty, 5 Nisan'da solunum problemi ve yüksek ateş nedeniyle Royal Free Hastanesi'ne kaldırıldı. Oksijen maskesi bağlanan McGorarty'nin testlerinde sol akciğerinde iltihaplanma görüldü.


'ÇOK KORKUNÇTU'

İngiliz medyasına konuşan Dr. McGorarty, geç olduğunu ve spor yaptığını belirterek, "Genç ve fittim. Düzenli olarak 10 kilometre koşuyorum. Bir hafta önce 46 dakikada 10 kilometre koşuyorken, bir anda koronavirüsten ölüp ölmeyeceğimi düşünmeye başladım" ifadelerini kullandı. Semptomlarının hastaneye kaldırılmadan 6 gün önce başladığını belirten McGroarty, bunun basit bir soğuk algınlığı olduğunu düşündüğünü itiraf etti.


'ÇALIŞTIĞIM HASTANEDE YATIYOR OLMAK ÇOK GARİPTİ'

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan McGroarty, "Sağlık görevlileri beni hastaneye getirdi. Daha önce görev yaptığım yerde tanıdık yüzlerin arasında hasta olarak yatıyor olmak çok garipti" dedi. "Öleceğimi düşünmeye başladım" diyen McGroarty, "En büyük korkum eğer soluğum düzene girmezse ventilatöre bağlanacak olmamdı. Bunun olmasını istemedim" dedi. McGroarty, ertesi sabah doktorların deneme ilacı olan ve Ebola tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacını almak isteyip istemediğini sorduklarını belirtti.

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'İYİLEŞME İLAÇTAN ZİYADE DOKTORUN FİT OLMASIYLA ALAKALI'

Söz konusu ilacı almayı kabul eden McGroarty, 2 günün ardından semptomlarının azalmaya başladığını söyledi. "İlaç hakkında çok fazla bilgim yoktu. Sadece koronavirüsle savaşmak ve ondan kurtulmak için kendime şans vermek istedim" diyen McGoraty, "Çok çabuk etki etti. İlacı aldıktan 3 gün sonra evime döndüm" ifadelerini kullandı. Remdesivir'in henüz kanıtlanan bir tedavi ilacı olmadığını altını çizen uzmanlar, koronavirüs bulaşan hastalarda erken dönemde ilacın etkili olabileceğini; ancak ventilatöre bağlanmış hastalarda çok fazla etkisi olmadığını ifade etti. Öte yandan, Dr. McGroarty'nin genç, fit ve spor yapan bir kişi olması nedeniyle iyileşme sürecinin bu kadar hızlı olabileceği belirtildi.

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