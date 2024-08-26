  • BIST 9565.76
  • Altın 2758.649
  • Dolar 34.0067
  • Euro 38.0323
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

İngiliz donanması güney Kıbrıs ile ortak tatbikata katılıyor

» »
İngiliz Kraliyet Donanması HMS Duncan'ın geçen hafta Kıbrıs Deniz Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata katıldığı Pazartesi günü bildirildi.
İngiliz donanması güney Kıbrıs ile ortak tatbikata katılıyor

İngiliz Kraliyet Donanması HMS Duncan'ın geçen hafta Kıbrıs Deniz Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata katıldığı Pazartesi günü bildirildi.

Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'ndan yapılan açıklamada tatbikatın deniz işbirliğini artırma çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada "Kıbrıs Deniz Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması ikili Deniz Savunma Angajmanını artırma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor" denildi.

Kraliyet Donanması geçen ay bir açıklama yaparak HMS Duncan ve bir RAF Typhoon'un Akdeniz'deki karşı drone eğitimi sırasında bir hava 'tehdidini' başarıyla takip edip ortadan kaldırdığını duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İki bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi23 Ağustos 2024 Cuma 12:55
  • 64 yaşındaki bir kişi, iki genç kızın tuzağına düştü22 Ağustos 2024 Perşembe 14:24
  • Maraş'ta otel mi açılıyor?22 Ağustos 2024 Perşembe 09:07
  • Ayia Napa'da genç bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu22 Ağustos 2024 Perşembe 08:48
  • KKTC’deki Rum mallarının ticaretine müdahil olan şahıs teminatla serbest21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:15
  • Güney Kıbrıs GPS sisteminde yaşanan sorunlarla ilgili tedbir aldı20 Ağustos 2024 Salı 11:38
  • Larnaka'ya uçuş yapan uçağın ön camı çatladı20 Ağustos 2024 Salı 08:46
  • Rum Polisi seyahat acentesini dolandıran kadını tutukladı20 Ağustos 2024 Salı 08:43
  • Güney Kıbrıs’taki yangınlar kontrol altına alındı20 Ağustos 2024 Salı 08:42
  • Güney Kıbrıs’a 7 ayda 6,6 milyon seyahat19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti