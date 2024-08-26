İngiliz donanması güney Kıbrıs ile ortak tatbikata katılıyor

İngiliz Kraliyet Donanması HMS Duncan'ın geçen hafta Kıbrıs Deniz Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata katıldığı Pazartesi günü bildirildi.

İngiliz Kraliyet Donanması HMS Duncan'ın geçen hafta Kıbrıs Deniz Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata katıldığı Pazartesi günü bildirildi.

Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'ndan yapılan açıklamada tatbikatın deniz işbirliğini artırma çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada "Kıbrıs Deniz Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması ikili Deniz Savunma Angajmanını artırma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor" denildi.

Kraliyet Donanması geçen ay bir açıklama yaparak HMS Duncan ve bir RAF Typhoon'un Akdeniz'deki karşı drone eğitimi sırasında bir hava 'tehdidini' başarıyla takip edip ortadan kaldırdığını duyurdu.