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İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti

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İngiltere Kraliyet Donanması’nın Norveç açıklarında iki Rus denizaltısını takip ettiği açıklandı.
İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti

İngiltere Kraliyet Donanması, Kuzey Denizi'nde Rus denizaltılarını takip ettiğini açıkladı.

The Times gazetesine göre donanma kaynakları, iki Rus nükleer denizaltısının Norveç'in Bergen kenti yakınlarında görüldükten sonra İngiliz Donanması'na bağlı HMS Portland gemisi tarafından takip edildiğini belirtti. Denizaltıların St. Petersburg'a giderken tespit edildiği kaydedildi.

İngiliz Kraliyet Donanması, son olarak Rusya'nın Ukrayna işgalinden kısa bir süre önce şubat ayında bölgede benzer bir operasyon düzenlediğini açıklamıştı.

İngiltere, son dönemde Ukrayna ordusunun satın alması planlanan Sandown mayın temizleme gemilerini kullanmak üzere Ukrayna askerlerini eğitiyor.

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