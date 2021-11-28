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İngiliz Egemen Askerî Üslerine “Etkileyici İnkişaf”

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İngiliz Egemen Askerî Üslerine “Etkileyici İnkişaf”
İngiliz Egemen Askerî Üslerine “Etkileyici İnkişaf”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Mart 2021’de İngiltere Parlamentosu’nda sunumunu yaptığı Global Britain isimli jeostratejik projenin diğer ülkelerdeki askerî üsleri yanında Kıbrıs’taki egemen askerî üsleri de kapsadığı, 600 milyon sterlinlik proje kapsamında çok güçlü bir anten sistemi kurulmasının da planlandığı bildirildi.


Politis “Kıbrıs’taki Üslerin Etkileyici İnkişafı… 600 Milyon Sterlin Değerindeki İngiliz Jeopolitik Projesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde proje kapsamında Ada’daki Ağrotur ve Dikelya üslerinin 8 yıllık süreç içerisinde ağır adımlarla inkişaf ettirileceğini yazdı.


Adının saklı tutulmasını isteyen bir diplomatik kaynağa dayanarak Ağrotur ve Dikelya üslerinin inkişafının iki istikamette olacağını yazan gazete özetle şunları aktardı:


“Birinci istikamet Dikelya üssüne, Ağrotur üssündekine benzer çok güçlü (çok geniş menzile sahip) bir anten sistemi yerleştirilmesiyle ilgili. Bu konuda Birleşik Krallık, anten sisteminin bölge sakinlerinin tepkisini tetikleyerek olumsuz ortam ve gecikme yaratılmasını önlemek maksadıyla Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla ve etkilenen toplumlarla istişareler yürütüyor.
İkinci istikamet, askerî tesislerin inkişaf ettirilmesi, mevcut yapıların iyileştirilmesi ve okul, askerî yönetim ofisi v.b inşaatları gibi yeni binalar inşa edilmesiyle ilgili. Bölgesel olarak Birleşik Krallığa ve müttefiki güçlere hizmet etmek üzere Ağrotur üssünde büyük bir askerî hastane inşa edileceği bilgisi doğrulanmıyor.  Geçmişte Ağrotur üssünde var olan Princess Mary’s isimli askerî hastane vardı ancak yıkıldı. Bugün Kıbrıs’taki İngiliz üsleri Genel Sağlık Sistemi dışında olan Limasol’daki bir Poliklinik ile uzun vadeli hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Aynı kaynak ‘İngiliz üslerinin, özel kliniklere bağımlı olmamak için Ağrotur üssüne askerî hastane de inşa etmesi kuvvetle muhtemel. Ancak böyle bir bilgi yok’ dedi. İngiliz Üsleri Basın Ofisi bu yöndeki bilgiyi yalanladı. İngilizlerin Trodos’taki (Olimpos tepesi) radarlar tesislerinde de bazı iyileştirmeler yapıldığı vurgulanıyor.”


Rum ekonomi çevrelerinin, Rum taşeron/şirket/ zanaatkar/işçilerden yararlanılacağı, Rum piyasasından malzeme alımı yapılacağı v.b. için 600 milyon sterlinlik bütçeden kayda değer  bir bölümün kendilerine akacağı düşüncesiyle Kıbrıs’taki üslerin inkişaf ettirilmesine olumlu baktığını yazan gazete siyasi açıdan ise bu gelişmenin Kıbrıs’taki üslerin varlığının daha da sağlamlaşacağı anlamına geldiğine işaret etti. 

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