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İngiliz ekonomisinden son 6 yılın en düşük büyümesi

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İngiltere ekonomisi 2018’de son altı yılın en zayıf ekonomik büyümesini kaydetti. Brexit belirsizliği ve küresel büyümedeki yavaşlama büyüme üzerinde etkili oldu.
İngiliz ekonomisinden son 6 yılın en düşük büyümesi

İngiltere ekonomisinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin olumsuz etkileri görülmeye devam ediyor.

2018'in son çeyreğinde yüzde 0,2 büyüyen İngiliz ekonomisi Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre 2018 yılında yüzde 1,4 büyüyerek 2012 yılında bu yana en düşük büyümeyi gerçekleştirdi.  2017'de ekonomi yüzde 1,8 büyüme kaydetmişti.

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası 2019 yılı için büyüme tahminini Brexit belirsizlikleri ve küresel büyümedeki yavaşlama nedeniyle yüzde 1,2'ye düşürmüştü.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart tarihinde ayrılması planlanıyor. Ancak ayrılığın hangi şartlar altında gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Başbakan Theresa May'in müzakere ettiği AB'den ayrılma sürecini belirleyen anlaşma, Avam Kamarası'ndaki oylamada reddedilmiş, bunun üzerine May AB ile yeniden müzakere için kolları sıvamıştı.

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