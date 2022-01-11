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İngiliz Enerji Şirketinden Tepki Çeken Tavsiye: Isınmak İçin Kedinize Sarılın

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İngiltere’de vatandaşlara ısınmak için kat kat giyinmelerini, zıplamalarını, kedilerine sarılmalarını tavsiye eden enerji şirketi öfkeye yol açtı.
İngiliz Enerji Şirketinden Tepki Çeken Tavsiye: Isınmak İçin Kedinize Sarılın

İngiltere'deki en büyük enerji şirketlerinden birinin, artan enerji faturaları nedeniyle halka ısıtma cihazlarını açmadan kış aylarında ısınmanın yollarını önerdiği blog yazısı büyük tepki çekti.

Ülkenin önde gelen enerji şirketlerinden SSE Energy Services, müşterilerine enerji tasarrufu için tavsiyeleri içeren bir blog yazısı gönderdi. Tavsiyeler arasında evde zıplamak, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara sarılmak ve yulaf lapası yemek gibi yöntemler de yer alıyordu.

Ayrıca kat kat giyinmek, yemek pişirme işi bittikten sonra da ısınmak için ocağı açık bırakmak, güneşli havada perdeleri açmak gibi öneriler de dikkat çekiyordu.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Vatandaşların yanı sıra birçok milletvekili de, bu önerilerin “halka hakaret” anlamına geldiğini belirterek yazıya tepki gösterdi.

İşçi Partili milletvekili Clive Lewis, yazı için “Hem gülünç hem de hakaret niteliğinde. Bunu yemek yemekle ısınmak arasında bir tercih yapmak zorunda kalan insanlar okuyacak” dedi

Tepkiler üzerine şirket bir özür açıklaması yayınladı. Açıklamada, “Bu yılın birçok müşterimiz için ne kadar zor olacağını anlıyoruz. Bu enerji kriziyle ilgili anlamlı çözümler bulmak için çok çalışıyoruz. Bu blog içeriğinin yeterince gözden geçirilmediğini ve yararlı olmadığını kabul ediyoruz. Mahcup olduk ve en içten şekilde özür diliyoruz” dendi.

MİLYONLARCA İNGİLİZ FATURALARI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR

İngiltere'de son dönemde artan enerji faturaları nedeniyle milyonlarca kişi ısınma ve elektrik gibi temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyor.

Uzmanlara göre yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle nisandan itibaren faturalara yüzde 50 oranında bir zam daha gelebilir.

Muhalefet, hükümet duruma müdahale etmezse en az 6 milyon evin enerji masraflarını ödeyemeyeceği uyarısında bulunuyor.

YouGov şirketinin yaptığı bir ankette de, halkın üçte birinin enerji fiyatları daha da yükselirse faturaları ödeyememekten korktuğunu ortaya koydu.

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