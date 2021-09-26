“İngiliz Fikirleri Guterres’e Rehber”…

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunundaki çıkmazı aşmak için Kıbrıs Özel Danışmanı atama eğiliminde, İngiltere’ninse ‘rehber’ rolünde olduğu; gayriresmî fikirlerinin ise ortak zemin arayışı ve dolayısıyla çözümde ‘tetikleyici’ olmasının beklendiği bildirildi.

Haftalık Kathimerini haberi “İngiliz ‘Gayriresmî Fikirlerinin’ Rehberliğinde BM Can Simdi… Başkan Anastasiadis ‘Ön Şart Olmadan’ Görüşme Açılımı Yapmış Görünüyor… Görüşmeler Dengesine, Gelişmeler Gerektirirse Kıbrıs Türk Devletçiğinin Çıkışı/Ayrılışı Maddesi Giriyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, her iki tarafın da dikkatlerden kaçmayacak bazı hareketlerde bulunduğuna dikkat çekti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ‘ön şart olmadan yaratıcı bir diyalog başlaması’ ümidini dile getirerek “her şey masada izlenimi yaratan” bir açılımda bulunduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da klasik iki devlet terminolojisini kullanmayıp Kıbrıs Türk halkına egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüden söz ettiğini hatırlattı.

Gazete, bunun, İngiltere’nin ileri götürmekte olduğu, “konfederasyona atıf yapan” gayriresmî fikirlerine yaklaşım göstergesi olarak da algılanabileceği, İngiliz önerilerinin “her halükârda Ankara’nın ölçülerine göre biçilmiş ve Türk talepleriyle örtüşen bir uzlaşı çerçevesinde olduğu” yorumunu yaptı.

Haberde İngiliz önerilerinin, devletin egemenliğinin bottom up, yani tam da İngiliz gayriresmî fikirlerinin öngördüğü gibi iki devletçikten merkezî devlete ilerleyebileceğini söyleyerek, eğilimini Cenevre’de ortaya koyan BM Genel Sekreteri için rehber teşkil ettiğine dikkat çekildi. Guterres’in iyi niyet misyonu yetkisinin öngördüğü iki bölgeli iki toplumlu federasyon ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın masaya koyduğu iki devlet önerisi arasında “çemberi kareleştirmeye” (imkânsızı mümkün kılmaya) çalışacağı açıklamasının da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yapıldı.

“ORTA YOL”

İmkânsızın, İngiliz gayriresmî fikirleri vasıtasıyla mümkün kılınabileceği, konfederasyon çerçevesindeki egemen eşitliğin de iki bölgeli iki toplumlu federasyon ile iki devlet arasında bir orta yol olarak algılanabileceği kaydedildi. “Londra’nın Guterres hesabına kurduğu müzakere masasında bulunan tek şeyin İngiliz fikirleri olduğu, bunun da Genel Sekreter’i ve BM’yi rahatsız etmiyor göründüğü de vurgulanmalı” denildi.

ÇIKIŞ/AYRILMA MADDESİ

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, perde gerisinde tartışılmakta olan Kıbrıs sorununun çözüm perspektifleriyle ilgili dengeye; herhangi bir durumda olası bir çözümün ertesi günü Kıbrıslı Türkler askıda kalmasın gerekçesi ile “gelişmeler gerektirirse Kıbrıs Türk devletçiğinin çıkması/ayrılması maddesinin” kendini gösterdiğine dikkat çekti. Yabancı diplomatik çevrelerin ‘basit istişareler’ çerçevesinde “net söylememelerine rağmen, bu maddenin egemen eşitliğin yerine geçecek şekilde işleme ihtimali olduğunu ima ettiklerini” savundu. Kıbrıs Türk çevrelerinin ise çıkış/ayrılma olanağının Kıbrıs Türk devletçiğinin eşit egemenliği üzerinden sağlanmasını arzuladığını, Kıbrıs Türk devletçiğinin eşit egemenliğini ‘tartışılamaz’ gördüklerini ekledi.

“YEMEĞİN KISIR GEÇMESİNİ İSTEMİYOR”

Fileleftheros ise BM Genel Sekreteri’nin, yarın akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e vereceği akşam yemeğinin “kısır” geçmesini istemediğini yazdı.

Genel Sekreter’in, Kıbrıs Özel Danışmanı atama konusunda müdahil tarafların nabzını yokladığını belirten gazete özel danışmanın misyonunun müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin arama olacağını, tarafların karşılıklı olarak sunduğu tezler arasında bir “orta yol” arayarak başarması halinde bunun (ortak zemin), iki devlet ile iki bölgeli iki toplumlu federasyon arasında bir model anlamına geleceğini kaydetti.

Gazete diğer bir önemli meselenin ise özel danışmanın statüsü olduğuna işaret ederek, “ya Jane Holl Lute’ta olduğu gibi Güvenlik Konseyi onayı aranmaksızın Genel Sekreter tarafından atanacak ya da Güvenlik Konseyi’nden ‘geçecek’” ifadesini kullandı.

GUTERRES MUAMMASI

Alithia ise “Guterres Muamması… Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yarınki Üçlü Görüşme Perspektifsiz” başlıklı manşet haberinde, Genel Sekreter’in “yarın, ­Türk tarafının tavrı nedeniyle” çıkmaz ile karşılaşırsa “nasıl bir tavır izleyeceğinin soru işaretli olduğunu” yazdı.

Gazete daha önce 27 Nisan’da üç garantör gücün huzurunda liderlerle bir araya gelen Genel Sekreter’in yarın ikinci kez bir araya geleceğini, “yarınki görüşmenin de önceki gibi fiyasko ile sonuçlanmasının beklendiğini” yazdı; gerekçe olarak Türk tarafının iki devlet ve egemen eşitlik tezinde ısrarını gösterdi.

Genel Sekreter Guterres’in bu çıkmazla karşılaştığında nasıl bir tepki vereceğinin soru işareti olduğunu yazan gazete “yeniden yeni bir çıkmaz mı ilan edecek? Kesin çıkmazdan kaçınmak için başarı perspektifi görüp görmemesinden bağımsız olarak yeni bir görüşme mi belirleyecek? Türk tarafının bu konudaki olumsuz tavrına rağmen yeni Kıbrıs özel danışmanını atayacak mı?” sorularını sordu. Gazete, Guterres’in tezleri hakkında konuşmadığını, herhangi bir mesaj da vermediğini, muammanın yarın çözüleceğini haberine ekledi.

Fileleftheros, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Cuma günü BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında iki devlet çözümünün “kabul edilemez olduğunu” öne sürerek Türkiye’nin BM kararlarını “görmezden gelmeye devam ettiği” gerekçesiyle Kıbrıs sorununda iyimserliğinin az olduğunu söylediğini yazdı.

Haravgi yarınki üçlü görüşme ile ilgili haberini “BM Genel Sekreteri İle Taksimin Eşiğinde Görüşme… Başkan’ın, BM Genel Kurulu’nda Konuşmasında Çıkmazı Kaldıracak Öneri İçermeyen Konuşması” başlığıyla manşete çekti.