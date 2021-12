İngiliz gazete, babasıyla mektuplarını yayımladığı Sussex Düşesi Markle'a tazminat ödeyecek

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babasıyla özel mektuplarını yayımlamalarına ilişkin davayı kaybeden basın grubu Associated Newspapers, Düşes’e maddi tazminat ödeyecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, Associated Newspapers’a bağlı olan ve Düşes Markle’ın babasıyla özel yazışmalarını yayımlayan Mail on Sunday gazetesi pazar günü, Düşes’in hukuk mücadelesini kazandığını ve tazminat ödeneceğini belirten bir bölüme yer verdi.

Düşes, 2018 yılında babasıyla özle yazışmalarından bölümler yayımlandığı için Associated Newspapers’dan beş makaleye özel hayatın ihlali gerekçesiyle dava açmıştı. Markle, davayı bu yılın başında Londra’da Yüksek Mahkame’de kazanmıştı.

Basın grubunun itirazı reddedildi.