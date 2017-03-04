İngiliz gizli servisi reklam filmiyle personel arayacak

İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6 hazırladığı reklam filmiyle yeni personel arayacak.

İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6 hazırladığı reklam filmiyle yeni personel arayacak.

Pazartesi gününden itibaren sinemalarda gösterime girecek reklam filminde gizli servisin aradığı insan tipinin özellikleri "Farklı kültürler, farklı insanlar ve nazik durumlarla uğraşabilmek, başkalarının duygularını okuyabilmek, insanlarla ilişki kurmak ve motive etmek için doğal bir yeteneğe sahip olmak ve daha büyük bir hedef için bir takımın parçası olarak çalışabilmek" olarak sıralanıyor.

Reklam filminde bu özellikler 20'li yaşlarında, melez bir kadının gündelik yaşamı konu edilerek anlatılırken, izleyenlere bu özelliklerin herkeste bulunabileceği ve kendilerinin de gizli serviste çalışmaya uygun kişi olabileceği mesajı veriliyor.

Reklam filmiyle personel alma yolunu ilk kez seçen İngiliz gizli servisinin hazırladığı filmin sinemalarda bir ay boyunca gösterimde kalacağı belirtiliyor.

JAMES BOND İSTENMİYOR

Dün The Guardian gazetesine konuşan MI6 Başkanı Alex Younger, İngiliz gizli servisinin "gösterişli ve elit" imajını değiştirmek istediklerini söylemişti.

"İnsanlara ulaşıp bize katılmayı isteyip istemediklerini sormamız lazım. MI6’ya katılmayı aklından geçirmemiş insanlara ulaşmak zorundayız." ifadelerini kullanan Younger, kurumun içinde yaşadığı toplumun yapısını yansıtacak bir çeşitliliği barındırması gerektiğini vurgulamıştı.

Siyahi ve Asyalı İngiliz vatandaşlarının da kuruma katılması yönünde bilinçli bir gayret gösterileceğini anlatan Younger, "İngiltere’nin her köşesindeki her topluluk, statüsü veya geçmişi ne olursa olsun, burası için gereken özelliklere sahip olduğunu hissetmeli. İnsanların kendi kendilerini dışlamasına son vermeliyiz." görüşünü dile getirmişti.

Gizli servisin adı açıklanmayan insan kaynakları yetkilisi de gazeteye yaptığı açıklamada, kurumun "James Bondlar aramadığını" vurgulamıştı.

Gizli serviste çalışmak için iri yarı olmak veya iyi silah kullanmak gibi özellikler aranmadığını belirten yetkili, "Daniel Craig tipinde insanlar ya da onun vücudu daha gelişkin versiyonlarını aradığımız sanılıyor. Craig’i MI6’da işe almazdık." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni personel kampanyası ile MI6’nın gelecek yıllarda 3’te 1 oranında büyümeyi öngördüğü bildiriliyor. Bu büyümeyle kurumun kadrosunun tarihindeki en yüksek sayı olacak 3 bin 500 çalışana ulaşması hedefleniyor.