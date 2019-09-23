İngiliz hukukçu: İklime verdiği zarar nedeniyle et tüketimi yasaklanabilir

Britanya’nın en önemli hukukçularından Michael Mansfield QC*, ‘ekolojik soykırım için yeni bir yasanın vaktinin geldiğini’ vurguladı ve gezegene verdiği zarar nedeniyle gelecekte hükümetin et tüketimini yasaklayabileceğini belirtti.

Mansfield, diğer beslenme çeşitlerine göre çok daha fazla sera gazı emisyonuna neden olan etçil beslenmenin hükümet tarafından daha sıkı bir düzenleme ile denetlenmesi gerektiğini ve gelecekte hükümetin bu düzenlemelere ‘et tüketiminin yasaklanmasını’ dahil edebileceğini yazdı.

Bugün İşçi Partisi’nin konferansında da konuya ilişkin bir sunum yapacak olan Mansfield “Daha önce asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğümüz fakat bugün yaygın olarak uygulanan yasaklar var – kapalı alanlarda sigara kullanımının yasaklanması gibi” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Dünyadaki en büyük 3 bin şirketin et ve süt üretimiyle çevreye 1.5 trilyon pound (1.87 trilyon dolar / 10.7 trilyon lira) zarar verdiğini biliyoruz. Biliyoruz çünkü Birleşmiş Milletler söyledi bunu. Et yemenin gezegene verdiği zarara baktığımızda gelecekte bir gün yasaklanacağı fikri akılalmaz değil.”

*Queens Council: Britanya’da Kraliçe’nin doğrudan atadığı hukukçulara verilen titr.