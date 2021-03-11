  • BIST 1.573
  • Altın 415,391
  • Dolar 7,4540
  • Euro 8,9180
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

İngiliz Hükümeti “Yolcu Takip Formunda” Yer Alan KKTC İfadesini Değiştirdi İddiası

» »
İngiliz hükümetinin, Birleşik Krallığa giden yolcuların, korona virüsüyle ilgili temas takibi yapılabilmesi için doldurması gereken “yolcu takip formunda” (PLF) yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesini formdan kaldırdığı iddia edildi.
İngiliz Hükümeti “Yolcu Takip Formunda” Yer Alan KKTC İfadesini Değiştirdi İddiası

İngiliz hükümetinin, Birleşik Krallığa giden yolcuların, korona virüsüyle ilgili temas takibi yapılabilmesi için doldurması gereken “yolcu takip formunda” (PLF) yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesini formdan kaldırdığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, formda yer alan ifadenin, İngiltere’deki Rumlar ve “Kıbrıs dostu” Kuzey Londra Muhafazakâr milletvekili Theresa Villiers tarafından fark edilmesinin ardından düzeltildiğini ve bunun yerine “Kıbrıs, Kuzey” ifadesinin konduğunu öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise haberinde, ziyaretçilerin geldikleri ülkelerin yer aldığı ve İngiliz hükümetinin ilgili web sitesinde bulunan listede, KKTC ifadesinin yer aldığının fark edilmesinin ardından, Villiers’in İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e “bunun kaldırılması ve birbirini takip eden İngiliz hükümetlerinin Kıbrıs’la ilgili uzun vadeli politikasıyla uyuşması için, Kıbrıs’ın kuzey bölümü ifadesiyle değiştirilmesi için hemen talepte bulunduğunu” yazdı.

Gazeteye göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kevin Foster ise Villiers’e yönelik yanıtında “PLF formasının, İngiliz hükümetinin Kıbrıs’ın kuzey bölümü için kullanılan isimle ilgili politikasını yansıtır bir şekilde değiştirildiğini teyit etti”.

Formda yer alan ilgili seçeneğin 6 Mart’tan bu yana “Kıbrıs, Kuzey” şeklinde ifade edildiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırat Borak yazdı... Üretelim de, Ne Üretelim?11 Mart 2021 Perşembe 12:12
  • Arıklı'dan Yönlüer'e:Arkasında dua ettim, Allah beni affetsin11 Mart 2021 Perşembe 12:07
  • Maliye Bakanı Oğuz , KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti11 Mart 2021 Perşembe 11:48
  • “Covıd19 İle Mücadelede Kadınlar Ön Saflarda Yer Aldı”11 Mart 2021 Perşembe 11:32
  • “Ülkede 210 Hasta Düzenli Olarak Hemodiyalize Giriyor, 30 Hasta Karın Diyalizi Yapıyor”11 Mart 2021 Perşembe 11:30
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi11 Mart 2021 Perşembe 11:25
  • Lefkoşa'da parkta uyuşturucu!11 Mart 2021 Perşembe 11:20
  • Sahte PCR ile Güney'e geçmeye çalıştı11 Mart 2021 Perşembe 11:15
  • Gazimağusa'da kargo ile uyuşturucu gönderdiler!11 Mart 2021 Perşembe 11:10
  • Özkıraç:Bu toplum bunun ağır faturasını günü geldiğinde ona ödetecektir11 Mart 2021 Perşembe 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti