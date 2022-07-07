  • BIST 2.421,44
  • Altın 963.891
  • Dolar 17.2051
  • Euro 17.5759
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

İngiliz hükümetinde istifa depremi

» »
İngiltere'de bazı bakan ve bakan yardımcıları art arda istifa etti. Bir süredir Muhafazakar Parti içindeki huzursuzluk, Başbakan Boris Johnson'a en yakın isimlerin istifasıyla iyice gün yüzüne çıktı.
İngiliz hükümetinde istifa depremi

İngiltere'de Johnson kabinesinde kriz yaşanıyor.

İlk istifalar Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan geldi.

Başbakan Johnson'ı eleştirdiği istifa mektubunu paylaşan Javid, "Vicdanım rahat bir şekilde görevime devam edemeyeceğim." dedi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaştı.

Aynı şekilde Başbakan Johnson'ı eleştiren Sunak “Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor." ifadesine yer verdi.

Johnson da iki bakana mektup göndererek istifalarından dolayı "üzgün" olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay, Maliye Bakanlığı'na ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

İstifa gerekçeleri: Güven kaybı ve parti içi huzursuzluk

Bakanların ardından Başbakan'ın Parlamentoda özel sekreterliğini yapan iki milletvekili de istifalarını duyurdu. Ancak istifalar bunlarla bitmedi; Muhafazakar Parti yeni güne yeni istifalarla uyandı. 

Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott da istifa ettiğini açıkladı.

Son istifa kararları Hazine Bakanı John Glen, Adalet Bakan Yardımcısı Victoria Atkins ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jo Churchill'den geldi.

Bakanlar istifa gerekçelerinde güven kaybını ve parti içi huzursuzluğu gösterdiler.

Salgın tedbirleri döneminde Başbakanlık konutunda yapılan partiler ve ekonomideki kötü gidiş partide sorunlar yaratmıştı.

Son olarak Partinin parlamento grup başkanı Chris Pincher’ın taciz iddialarına rağmen bu göreve getirilmesi parti içi huzursuzluğu daha da artırdı.

Boris Johnson'dan "göreve devam" mesajı

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan Boris Johnson, görevini yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Johnson, istifa durumuna ilişkin soruya karşılık olarak, hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı, "Benim işim yola devam etmek." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29
  • İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:17
  • İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahavi oldu06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:56
  • Johnson: Türkler tahıl krizini çözmek için kesinlikle zaruri05 Temmuz 2022 Salı 21:49
  • İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti05 Temmuz 2022 Salı 21:40
  • İngiltere’de Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid istifa etti05 Temmuz 2022 Salı 21:23
  • İngiltere ve Galler'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı05 Temmuz 2022 Salı 17:36
  • İngiltere'de yeni bir dev nilüfer çeşidi keşfedildi05 Temmuz 2022 Salı 17:17
  • İngiltere’den Belarus’a yaptırım kararı04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:49
  • İngiltere, Ukrayna’daki duruma ilişkin istihbarat raporu yayınladı04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti