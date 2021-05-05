  • BIST 1.417
  • Altın 478,257
  • Dolar 8,3410
  • Euro 10,0122
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

İngiliz Hükümetinden Kovid-19 Varyantlarına Karşı Aşı Geliştirilmesi İçin Ek Finansman

» »
İngiliz hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için 29,3 milyon sterlin ek finansman sağlayacak.
İngiliz Hükümetinden Kovid-19 Varyantlarına Karşı Aşı Geliştirilmesi İçin Ek Finansman

İngiliz hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için 29,3 milyon sterlin ek finansman sağlayacak.

İngiltere Aşılamadan Sorumlu Devlet Bakanı Nadhim Zahawi, Sky News’e yaptığı açıklamada eylül ayı gibi Kovid-19 aşılarında ikinci dozu olanlara ek koruyucu bir doz aşılamanın yapılmasının planlandığını fakat bunun yıl sonuna veya 2022 başına kadar da sarkabileceğini söyledi.

Bakan Zahawi, İngiliz hükümetinin Kovid-19 varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için 29,3 milyon sterlinlik ek bir finansman sağlanacağını belirterek, “Aşılama programımız binlerce insanın hayatını kurtardı. Bu finansman aşılarımızın gelecekteki varyant endişelerine karşı etkili olmasını sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Zahawi, “İyi haber şu ki aşılama programımız ve aşılarımız İngiltere’deki baskın virüse karşı etkili. Bütün mevzu bilim insanlarımızın ve İngiliz kamu sağlık sisteminin desteklenmesini sağlamak.” şeklinde konuştu.

Bakan Zahawi, ek finansmanın ülkenin güneyinde yer alan Salisbury kentindeki Porton Down laboratuvarında yürütülen test ve araştırmalar için kullanılmasının planlandığını belirterek, “Porton Down’daki ekibi destekliyoruz. Salgın süresince harika bir iş çıkardılar.” ifadesini kullandı.

İngiliz basınında yatırım sayesinde günde 3 bin kişinin test edilerek, Kovid 19 varyantlarına karşı geliştirilen antikor ölçümlerinin yapılabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İngiliz hükümetinin son ek finansman duyurusu ile hükümetin Kovid-19 varyantlarına karşı yeni aşıların geliştirilmesi için ayırdığı toplam bütçe 49 milyon sterline yükselmiş oldu.

İngiltere’de 4 Mayıs itibarıyla son 24 saatte 1.946 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bu tarihe kadar Kovid-19 nedeniyle toplam 127 bin 543 kişi yaşamını yitirdi.

İngiliz hükümetinin verilerine göre, ülkede 4 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 34,6 milyon kişiye ilk doz, 15 milyon kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşıları yapıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Kıbrıs Konferansının Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Fırsat Sunduğunu Belirtti27 Nisan 2021 Salı 14:10
  • AB’den İngiltere'ye "Ticaret Anlaşması" Uyarısı27 Nisan 2021 Salı 14:03
  • Başbakan Johnson'ın Üçüncü Karantina Yerine Binlerce Cesedin Yığılmasını Tercih Edeceğini Söylediği İddiası26 Nisan 2021 Pazartesi 14:49
  • Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu25 Nisan 2021 Pazar 18:31
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşına bastı21 Nisan 2021 Çarşamba 21:36
  • İngiltere’de İşsizlik Yüzde 4,9'a Geriledi20 Nisan 2021 Salı 15:06
  • İngiltere'den 'Britcoin' adımı: Dijital para birimi için özel ekip kuruldu19 Nisan 2021 Pazartesi 17:46
  • İngiltere'den, 18 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etme Kararı Alan Çekya'ya Destek19 Nisan 2021 Pazartesi 12:01
  • İngiltere Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecek18 Nisan 2021 Pazar 19:05
  • Prens Philip, Kraliyet ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı18 Nisan 2021 Pazar 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti