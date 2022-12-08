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İngiliz hükümetinden Strep A uyarısı: ‘Bu belirtiler varsa çocuğunuzu okula göndermeyin’

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İngiltere'de büyük endişeye yol açan Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle ölen çocukların sayısı artmaya devam ederken hükümetten ailelere yeni uyarılar geldi.
İngiliz hükümetinden Strep A uyarısı: ‘Bu belirtiler varsa çocuğunuzu okula göndermeyin’

İngiltere'de “Strep A” bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısı 9'a yükselirken, ülkede büyük endişe yaratan yeni salgınla ilgili olarak uzmanlar ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Ülke gündeminin ilk sıralarına yerleşen ve anne babalar arasında büyük paniğe yol açan hastalıkla ilgili olarak hükümet, acil bir uyarı yayınladı.

Eğitim Bakanlığı, “Strep A” belirtilerini sıralayarak boğazı şişen çocukların kesinlikle okula gönderilmemesini istedi. Ailelere “çok dikkatli” olma uyarısında bulunulan açıklamada, belirtilere rastlanması halinde hemen sağlık merkezlerine gidilmesi tavsiye edildi.

‘BU BELİRTİLERE DİKKAT’

İngiltere'de vaka sayısının hızla arttığı Strep A bakterisi, boğaza ve deriye yerleşerek ateş, boğaz şişmesi, deride kızarıklık ve kaşıntı, kas ağrısı, terleme gibi belirtilere yol açıyor. Genelde hafif seyreden hastalık, bazı durumlardaysa ölümcül olabiliyor. Hava yoluyla bulaşan bakteri, kan ve kaslara etki ederek vücudun bağışıklığını hızla düşmesine yol açabiliyor.

Yayınlanan uyarı metninde, belirti gösteren çocuklara antibiyotik verilmesi ve en az 48 saat okula gönderilmemesi çağrısı yer aldı. Uzmanlar, kış aylarında çok farklı virüslerin de benzer belirtilere yol açacağına ve bu nedenle çok sayıda çocuğunun eğitiminin aksayabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye dahil birçok ülkede Covid, grip ve RSC virüslerinin yaygınlaşmasıyla vaka sayıları kış döneminde hızla artıyor.

HÜKÜMET ALARM DURUMUNDA

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da, ailelere Strep A enfeksiyonuna karşı dikkatli olma uyarısında bulunarak, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek olduğuna işaret etmişti. Hükümeti alarma geçiren salgınla ilgili olarak Başbakan Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Steve Barclay de ilaç üreticileriyle yakın temasta olduklarını ve salgınla mücadelede gerekli adımların atıldığını bildirmişti.

CAMILA UMUT OLDU

9 küçük çocuğun ölümü İngiltere'de üzüntü yaratırken, solunum cihazına bağlanan 4 yaşındaki bir kızla ilgili gelen iyi haberler hastalıkla mücadele eden ülkede umut oldu. Lancashire'dan Camila Rose Burns isimli kız çocuğunun kendi başına nefes alabildiği ve makine desteğinden çıkarıldığı belirtildi.

Bir haftadır Strep A bakterisinin yol açtığı sepsis nedeniyle hastanede yatan küçük kızın ailesi, Camila'nın yine de yoğun bakımda kalacağını söyledi. Küçük kız için başlatılan kampanyada da 21 bin sterlinden fazla para toplandı.

Küçük kızın okulunda patlak veren salgın sonrası göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldüğü ve durumunun giderek kötüye gittiği bildirilmişti.

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