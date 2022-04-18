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İngiliz istihbaratı: Rus ordusu Mariupol’ü alamadı, komutanlar öfkeli

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Rusya-Ukrayna savaşı 54. günde devam ederken, İngiltere istihbaratı savaşın en yoğun yaşandığı stratejik Mariupol kentini almak için bastıran Rusya’nın çatışmaların uzamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
İngiliz istihbaratı: Rus ordusu Mariupol’ü alamadı, komutanlar öfkeli

İngiliz istihbaratının Ukrayna'daki savaşla ilgili son raporuna göre, işgalin başından bu yana stratejik öneme sahip Mariupol kentini almaya çalışan Rusya'nın tüm çabasına rağmen Ukrayna güçlerinin gösterdiği direniş kentin düşmesini engelliyor. Rus komutanların askerlerinin kenti bir türlü ele geçirememesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden İngiliz istihbarat yetkilileri, “Ukrayna'nın Mariupol'deki direnişi Rusya'nın diğer yerlerdeki ilerleyişini de engelliyor” ifadelerini kullandı.

Analistler, işgalin başında daha hızlı bir askeri başarı bekleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de, Kiev çevresinden çekilerek Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaşan Rus ordusunun hâlâ beklediği zaferi kazanamamasından dolayı öfkeli olduğunu söylüyor.

RUSYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTA

Azak Denizi kıyısındaki kent, haftalardır süren bombardıman ve çatışmalar sonucu neredeyse tamamen yerle bir oldu. Ukraynalı yetkililere göre 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Mariupol’de savaş, Rus ordusunun Kiev çevresinden çekilerek Ukrayna’nın doğusuna yoğunlaşmasıyla daha da şiddetlendi. Rusya, geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı binden fazla askerin teslim olduğunu duyurmuştu.

Liman kenti, Ukrayna işgalinde Rusya için büyük stratejik öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi’nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014’te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas’ı birbirine bağlayacak.

Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazanılan zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs’a kadar Ukrayna’da bir askeri başarı kazanmayı hedeflediği ve bu tarihe kadar Mariupol’ü almak istediği haberleri daha önce basına yansımıştı. Geçen hafta kentin kısa sürede düşebileceği belirtilmişti ancak şu anda çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya destekli ayrılıkçı güçlerle çatışmalara sahne olan Donbas'a bağlı Mariupol'de sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.

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