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İngiliz komedyen, felç esprisinden 10 dakika sonra öldü

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İngiliz stand-up sanatçısı Ian Cognito, bir bardaki performansı sırasında hayatını kaybetti.
İngiliz komedyen, felç esprisinden 10 dakika sonra öldü

Cognito, "Felç geçirdiğimi ve uyandığımda Galce konuştuğumu hayal edin" diye espri yaptı.

Komedyen, bu espriden birkaç dakika sonra fenalık geçirdi ve bir sandalyeye oturdu. Bunun, şovun bir parçası olduğunu sanan bardaki insanlar kısa süre sonra ambulans çağırmak zorunda kaldı. Ancak olay yerine gelen sağlık uzmanları, Cognito'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

60 yaşındaki sanatçının, kalp krizinden öldüğü belirtildi.

Kariyerine 1980'li yıllarda başlayan Ian Cognito, 1999'da Time Out dergisi tarafından en iyi stand-up komedyen unvanına layık görülmüştü.

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