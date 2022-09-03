İngiliz Kraliyet Donanması: Rusya, Akdeniz’e nükleer denizaltı gönderdi

İngiltere basını, Rusya’nın Akdeniz’e nükleer denizaltı gönderdiğini iddia etti. Dünyadaki donanma ve denizcilik teknolojisi hakkında yayın yapan İngiltere merkezli Naval News, Moskova’nın Akdeniz’e bir nükleer denizaltı gönderdiğini öne sürdü.

Site, Rus denizaltının İtalya yakınlarında faaliyet gösterdiğine dair güçlü kanıtlar görüldüğünü öne sürdü. Denizaltının ne kadar süredir Avrupa anakarası yakınlarında bulunduğunun ise belli olmadığı aktarıldı.

Naval News, denizaltının son olarak İrlanda ve İngiltere arasında görüldüğünü yazdı. NATO’nun da denizaltıyı takip ettiği açıklandı.

Öte yandan, İki Rus denizaltının, Akdeniz’de, bir Rus deniz üssünün bulunduğu Suriye şehri Tartus limanında konuşlanmış durumda olduğu aktarıldı. Naval News’e göre, denizaltılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı başlamadan önce oraya demirledi ve çoğunlukla limanda bekletiliyorlar.