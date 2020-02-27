İngiliz medyası korkutucu raporu dünya ile paylaştı: Yarım milyon insan
Koronavirüs ile ilgili kötü haberler çığ gibi büyüyerek gelmeye devam ediyor. Ölenlerin sayısı hızla artarken salgının yayılma hızı ise korkutucu boyuta ulaştı. Koronavirüs ile ilgili ürkütücü açıklamalar da ardı ardına geliyor. İşte tüm detaylar...
Tüm dünyayı kasıp kavuran ölümcül virüs hakkında en korkunç raporu İngiliz medyası açıkladı. Hükümetin gizli raporuna göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabilir.
27 Şubat 2020 Perşembe 19:24
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