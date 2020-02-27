Koronavirüs ile ilgili kötü haberler çığ gibi büyüyerek gelmeye devam ediyor. Ölenlerin sayısı hızla artarken salgının yayılma hızı ise korkutucu boyuta ulaştı. Koronavirüs ile ilgili ürkütücü açıklamalar da ardı ardına geliyor. İşte tüm detaylar...