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İngiliz medyasından Erdoğan yorumu: Seçmen tabanında çatlak

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İngiliz Daily Telegraph gazetesi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce bir analiz yayınladı. "Erdoğan'ın Türkiye'deki seçmen tabanında çatlak belirdi" başlıklı analizde, "Muhalefete ilk gerçek şans verildi" denildi.
İngiliz medyasından Erdoğan yorumu: Seçmen tabanında çatlak

Kritik seçimlere geri sayım devam ederken İngiliz Daily Telegraph gazetesi seçim süreci ve cumhur ittifakının adayı Erdoğan hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

“Erdoğan’ın Türkiye’deki seçmen tabanında çatlaklar oluştu” başlığının kullanıldığı haberde Rize’den de izlenimlere yer verildi.

Haberde, “Bölge uzun yıllardır muhafazakar ve milliyetçi ajandası olan Erdoğan ve partisi için destek tabanı olarak görülüyor. Fakat artan yaşam maliyetleri ve Erdoğan iktidarının zayıflaması muhalefete ilk kez gerçekten onu yenme şansını veriyor” yorumu yapıldı.

Anketlerde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın önünde olduğu belirtilirken, “Memleketinde bile seçmen Erdoğan’ın görevde kalmasına onay verilip verilmemesi için ikiye bölünmüş durumda” denildi. Gazeteye konuşan bazı vatandaşlar, “Şimdi değişim zamanı. Artık yeter” yorumunu yaparken Erdoğan’ın ekonomik hamleleri sebebiyle enflasyonun arttığına dikkat çekildi.

“OTOYOLLAR VE HASTANELER YETERLİ DEĞİL”

Daily Telegraph’a konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Şu anki sistem Türkiye’yi diktatörlüğe sürüklüyor. Bizim en büyük hedefimiz bunu değiştirmek” ifadesini kullandı. Saadet Partisi’nin Karadeniz bölgesinin doğusunda muhafazakar seçmenden oy alabileceği belirtildi.

Öte yandan gazeteye konuşan Beyza isimli 26 yaşındaki bir öğretmen de ailesinin ölümüne Erdoğan’a destek verdiğini söylerken, “Ben ona oy vermeyeceğim. Ne kadar uzun süre iktidarda kalırsa ekonomi ve sivil özgürlükler azalıyor. Otoyollar ve hastaneler yeterli değil” ifadesini kullandı.

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