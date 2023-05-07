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İngiliz medyasından seçim grafiği: Erdoğan’ın maliyeti diye verdiler

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, İngiliz Sunday Times gazetesi seçmenin nabzını yoklayarak bir haber yayınladı... Haberde "Erdoğan'ın maliyeti" ibareli bir grafik kullanılması dikkat çekti.
İngiliz medyasından seçim grafiği: Erdoğan’ın maliyeti diye verdiler

Gelecek hafta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde uluslararası kamuoyunun da ilgisi giderek artıyor… Her geçen gün seçim süreci, adaylar, siyasi partiler ve Türkiye ile ilgili çok sayıda haber, analiz ve yorum yayınlanırken, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times da dikkat çekici bir habere imza attı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Louise Callaghan, Trabzon’a giderek seçmenin nabzını tuttu ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yorumlarda bulundu. “Türkiye’deki seçimler bıçak sırtı? Erdoğan’ın süresi doldu mu” başlığıyla verilen haberde, “Anketler baskıcı rejimine karşı halkın inancının azaldığını gösteriyor. Muhabirimiz Karadeniz’in kalbindeki Türklerin ne düşündüğünü bulmak istiyor” denildi.

Sunday Times’taki haberde “Erdoğan’ın maliyeti” başlığıyla bir grafik hazırlandı. Grafikte, “Yıldan yıla enflasyon son yıllarda tavan yaptı” denildi. Grafikte Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemdeki maliyetler ile günümüze kadar yaşanan değişim gözler önüne serildi. Gıda ve içecekler sarı çizgilerle, giyim ve ayakkabı ise mavi çizgiyle gösterildi.

Haberde, “69 yaşındaki Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Önce başbakan ve daha sonra da cumhurbaşkanı olarak. Fakat yakından bakınca bir şeylerin değiştiği açık. Gelecek pazar günü Türkiye belki de modern tarihinin en önemli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini gerçekleştirecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya gidiyor. 20 yıldır ilk kez Erdoğan’ın kaybetme ihtimali akla yatıyor” yorumu yapıldı.

“UFAK BİR DEĞİŞİM BİLE…”

İngiliz medya kuruluşunun haberinde, “Trabzon gibi tabanının güçlü olduğu bölgelerde ona desteğin azalması bekleniyor. Fakat halen onu Türkiye’yi küresel bir güç haline getiren biri olarak görenler tarafından büyük bir destek alıyor. Fakat kendisine destek ekonomiyi  yönetme biçimi, yolsuzluk skandalları ve deprem felaketlerine müdahalesi gibi konular yüzünden azalıyor” ifadesi kullanıldı. Ekonomik krizin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekildi. Haberde, “Yaşam maliyetlerinin baş döndürücü bir hızla artması her şeyi gölgeliyor” ifadesine yer verildi.

Öte yandan genç seçmenin nasıl bir etki yaratacağı da Sunday Times’ın gündemine oturdu… Haberde, “Seçmenin beşte biri 25 yaş ve altında ve bunların yarısı ilk kez oy veriyor. Onlar sadece Erdoğan’ı görerek büyüdü. Ufak bir değişim bile büyük sonuçlar doğurabilir. Seçimler bıçak sırtında” yorumu yapıldı. Callaghan, “Trabzon gibi önemli şehirlerde Erdoğan’a desteğin azalması muhalefetin kazanması için yeterli olabilir” dedi.

“ERDOĞAN’A DESTEĞİN AZALMASININ SEBEBİ…”

İngiliz medyasındaki haberde, “Erdoğan’a desteğin azalmasının en büyük sebebi Trabzon’da doğup büyüyen, karizmatik belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlanıyor. İmamoğlu, Karadeniz şehrinde kampanya yürüttü ve büyük bir kalabalık topladı. Onun kendine güvenli yaklaşımı, Kılıçdaroğlu’nun sakin, dikkatli ve birlikteliğe odaklı karakteriyle tezat oluşturuyor” yorumu yapıldı. Haberde, özgüvenli tutumun İmamoğlu’nun 2019’daki yerel seçimlerde zafer kazanmasının da etkisi olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, “Birçok genç ve muhafazakar seçmen Erdoğan’ı çağdışı ve liberal olmayan bir figür olarak ve yaşamlarını domine eden biri olarak görüyor. Onlar yeni birini arıyorlar” denildi.

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