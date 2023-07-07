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İngiliz milletvekilinden “İngiltere’den KKTC’ye doğrudan uçuşların yapılması” çağrısı

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den KKTC’ye doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısında bulundu
İngiliz milletvekilinden “İngiltere’den KKTC’ye doğrudan uçuşların yapılması” çağrısı

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, başkent Londra’da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi.

Milletvekili Smith, mesajında, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek, KKTC’ye doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Smith, “Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız.” ifadesini kullandı.

Birçok kez İngiltere’den KKTC’ye direkt uçuşların yapılması için “KKTC’ye direkt uçuşlara izin verin” başlıklı imza kampanyaları başlatılmıştı.

İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, KKTC’ye doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.

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