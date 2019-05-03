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İngiliz Muhafazakar Partisine yerel seçimde BREXİT şoku

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İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda belediye meclisi üyeliği elde etti.
İngiliz Muhafazakar Partisine yerel seçimde BREXİT şoku

İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda belediye meclisi üyeliği elde etti.
Brexit krizindeki ülkede, 248 belediyede yapılan erken seçimlerde açıklanan sonuçlara göre, Muhafazakar Parti 750’den fazla belediye meclisi üyeliğini ve 27 belediyeyi kaybetti.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi de 80’den fazla belediye meclisi üyeliği ile 4 belediyenin kontrolünü kaybederken, Liberal Demokrat Parti ile Yeşiller seçimin kazançlı partileri olarak öne çıktı. 
Oy sayımının tamamlandığı 148 belediyede, Liberal Demokrat Parti 450’yi aşkın, Yeşiller de 110’dan fazla yeni belediye meclisi üyeliği kazandı. Liberaller seçimde şu ana kadar 9 belediyede de zafer ilan etti.
Kısmi yerel seçimlerin yapıldığı Kuzey İrlanda’da da sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı, ancak henüz net bir tablo oluşmadı.
İngiltere ve Kuzey İrlanda'da seçmenler, kısmi yerel seçim için dün sandık başına gitmiş, oylar bu sabah sayılmaya başlamıştı.
GELENEKSEL PARTİLERE BAĞLILIK AZALDI
Siyasi gözlemcilere göre, yerel seçimde seçmenler, İngiliz siyasetinin iki ana partisine İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecindeki performansları nedeniyle sırtlarını dönerken, Brexit konusunda net olarak karşı tutum alan Liberaller ile Yeşiller’e yöneldi.
İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları, Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor. Araştırmalara göre, seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.
Brexit krizi bağlamında İngiltere'de geçen aylarda Brexit Partisi ile AB yanlısı Değişim İngiltere partileri de kuruldu.
BREXİT KRİZİ
İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.
AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu. 
Ancak İngiliz parlamentosundaki dengelere göre, Brexit anlaşmasına onay alınması ihtimali zayıf görülüyor. İngiltere'nin bu durumda 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması güçlü bir ihtimal sayılıyor.
Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında Brexit sürecine parlamentoda bir anlaşma ile çözüm getirmeye dönük görüşmeler yapılıyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere yüzde 48’e karşı 52 oy oranı ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

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