İngiliz Okulu'nda öğretmenler derse girmedi

İngiliz Okulu personel sendikası (ESSA), okul sistemini velilere yetkisiz yazışmalar göndermek için kullandığı iddia edildikten sonra sendika başkanının askıya alınmasını protesto etmek için Perşembe sabahı hazırlıksız bir iş durdurma düzenledi.

Sendikaya göre, okul yönetim kurulu kendisine karşı disiplin işlemi uygulanacağını duyurdu.

Duruşma, Oelmek, Sek ve Peo sendikaları, Meclis eğitim komitesi üyeleri ve öğrencilerin desteğiyle sabah 9.55 ile 11.30 saatleri arasında iki saat sürdü.

Bu haftanın başlarında, veliler, İngiliz Okulu yönetim kurulundan, ESSA'nın önümüzdeki 5 Ekim Salı günü için iki saatlik bir iş durdurma ilan ettiğini ve okulun bu sorunu çözmek için "önlemler alacağını" bildiren bir mektup aldı. Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde, mola tarihi, okul gününün sonuna kadar 10:00'dan Pazartesi olarak değiştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Charalambos Josephides, sendikanın Eylül ayının başlarında "bekleyen çeşitli konuları tartışmak için yakın zamanda yapılan bir daveti görmezden geldiğini" iddia ederek kararı "haksız" ve "üzücü" olarak nitelendirdi.

İki gün sonra sendika, okulun resmi e-posta sistemi aracılığıyla Josephides'in velilere mektubundaki "belirsizlikleri" öne sürerek bir yanıt gönderdi.

E-posta, resmi okul yazışmalarıyla aynı formatı ve antetli kağıdı kullandı; bu, başlangıçta velilerin, bunun bir sendika temsilcisi yerine doğrudan okul tarafından gönderildiğine inanmalarına neden olmuş olabilir.

Ancak, ESSA başkanı Myrto Hassapopoulou tarafından kurulun iddialarını doğrudan ele almak ve önerilen grev eylemini açıklamak amacıyla gönderildi.

Hassapopoulou, sendikanın amacının tüm personelin çıkarları için müzakere etmek olduğunu hem sözlü hem de yazılı olarak çok net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Sendikanın, kurulun iletişim kurma girişimlerini “görmezden geldiğini” reddetti ve bunun yerine kurulun, çalışanları kendilerini ilgilendiren kararlardan kasten dışladığını öne sürdü.

Josephides mektubunda, ESSA ve yönetim kurulunun sözleşmeler ve zaman çizelgelerindeki değişikliklerle ilgili bir dizi konuda çok fazla ayrıntıya girmeden anlaşmazlık içinde olduklarını söyledi.

Sendika, iki özel anlaşmanın (kuruldan ESSA'ya yıllık ödeme ve Pastoral Bakım Sistemi) yönetim kurulu tarafından “şu anda yerine getirilmediğini” ve bunun “personel arasında olumsuz duygulara neden olduğunu” söyledi.

İkinci bir konu da, ESSA'nın okulun yeni sözleşmelerinden memnun olmamasıdır, bu da onlara göre eskilerin şartlarıyla çelişmektedir.

ESSA'nın mektubunda, "Yönetim Kurulu'nun karşılaştığımız ciddi sorunları ele alma konusundaki ilgisizliği nedeniyle sorunların bu noktaya gelmesinden dolayı çok endişeliyiz" dedi.

Perşembe sabahı ESSA, yönetim kurulunun Hassapopoulou'nun hareketini askıya alma gerekçesi olarak belirlediğini ve kendi tarafında bir kişisel veri ihlali iddiasıyla bir bildiri yayınladı.

Sendika bu nedenle, yönetim kurulunun bir sendika temsilcisini askıya alma kararının “anayasal sendikalaşma hakkının ihlali” olduğunu söyleyerek hazırlıksız bir durdurma ilan etti.

Öğretmenler Sendikası Oelmek ile Sek ve Peo'dan öğretmenler, öğretmenlere “sınırsız destek” verdiler.

Oelmek başkanı Themis Polyviou, okul yönetim kurulunu atayan Başkan Nicos Anastasiades'i derhal müdahale etmeye çağırdı.

Otoriterlik, aşırılıkçılık, sindirme, diyalog eksikliği ve diğer sömürgecilik kalıntılarının Kıbrıs'ta, özellikle de bağımsızlık gününde yeri olmadığını söyledi.

Akel ve Dipa da sendikaya desteklerini hızlı bir şekilde dile getirdiler ve okulun kararını kınadılar ve her biri milletvekillerinden cumhurbaşkanı, eğitim bakanı ve Meclis eğitim komitesinden müdahale etmelerini isteyen açıklamalar yaptı.

Diko Milletvekili ve Meclis eğitim komitesi başkan yardımcısı Chrysanthos Savvides, eğitimle ilgili kararlarda tek taraflı kararların yeri olmadığını, bu konulara sakin ve açık fikirli yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Komisyonun konuyu bir sonraki oturumunda ele alacağını da sözlerine ekledi.

Günün ilerleyen saatlerinde, çalışma bakanlığı doğaçlama durdurmayı "düzensiz" ve endüstriyel ilişkiler yasasına aykırı olarak nitelendirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, bir gün önce her iki tarafa da - okula ve sendikaya - bir mektup gönderildiğini ve önümüzdeki Pazartesi günü arabuluculuk toplantısına çağrıldığını söyledi.