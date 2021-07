İngiliz Ordusunda Görev Yapan Richard Chamberlain Eski Kıbrıs Fotoğraflarından Oluşan İki Kitabını Belediye Başkanı İsmail Arter’e Takdim Etti

1954-1955 yılları arasında İngiliz Ordusunda görev yapan Richard Chamberlain Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek eski Kıbrıs fotoğraflarından oluşan iki kitabını takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 2014 yılında Belediyenin organize ettiği Richard Chamberlain 1954-1955 Kıbrıs’ta Yaşam Manzaraları Sergisi’nin açılışını yaptığı, burada tanıştıklarını ve bugün yine Gazimağusa’da onları ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

1954-1955 yılları arasında İngiliz Ordusunda görev yapan Richard Chamberlain boş vakitlerini Maraş’ta ve Kıbrıs’ın güzel sahillerinde geçirdiklerini, özellikle zamanının çoğunu geçirdiği Mağusa’da çektiği fotoğrafları kitaplaştırdığını belirtti. Chamberlain, Cyprus Scenes and Way of Life in 1954 (1954 yılında Kıbrıs’tan Manzaralar ve Yaşam) isimli birinci kitabının şehrin ve insanların o dönemdeki hallerini yansıttığını söyledi. 2014 yılında basılan ikinci kitabı Cyprus Scenes and Way of Life in 1954 and sixty years later in 2014 “ ( 1954 yılında Kıbrıs’tan Manzaralar ve Yaşam ve 60 yıl sonrası ) isimli kitabının eski ile güncel fotoğrafların kıyaslandığı bir çalışma olduğunu dile getiren Chamberlain, her iki kitabı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e hediye etti . Chamberlain, daha önce sergiye ev sahipliği yapan ve bu bağlamda her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür de etti.