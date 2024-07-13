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İngiliz Parlamenter Smith Kapalı Maraş’ı ziyaret etti

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İngiliz Parlamenter İain Duncan Smith ve beraberindeki heyet UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte kapalı Maraş’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İngiliz Parlamenter Smith Kapalı Maraş’ı ziyaret etti

İngiliz Parlamenter İain Duncan Smith ve beraberindeki heyet UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte kapalı Maraş’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İain Duncan Smith burada MHA Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘’ Bir zamanlar burada yaşam vardı. Şimdi ise bir hayalet şehri andırıyor. 50 yıl önce burası çok güzel bir tatil kasabasıydı şimdi ise bir sınır kasabası, temennim iki kesimin de umut ettiği gibi bir anlaşma olur ve uluslararası hukuk kuralları altında bir çözüme ulaşılır . Bunlar benim düşüncelerimdir. İkinci sorunuza gelir isek. Umut ediyorum ki en erken bir zamanda KKTC’ye direk uçuşlar başlar. Çünkü Kıbrıs’ta yaşayan birçok İngiliz vatandaşları bulunmaktadır ve onlar da burada veya İngiltere’de bulunan akrabalarını ziyaret etmek için direk uçuşların olmasını istemektedirler. Bu direkt uçuşların bir an önce başlatılmasını umut ediyorum. Kıbrıslı Türklerin İngiltere’de bulunan ailelerini ziyaret’e gelebilmeleri için direkt uçuşların başlatılmasını temenni ediyorum.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise yaptığı açıklamada. ’’ İngiliz Parlamenter İAİN Duncan Smith’in KKTC ye yaptığı bu ziyaret bizleri hayli memnun etmiştir. Kendilerinin KKTC’ye direk uçuşların olması için verdiği desteğe teşekkür ederiz. Maraş’ta uluslararası hukuk kuralları içerisinde hareket ettiğimizi görmesi bizler için önemlidir. Kendilerinin Kıbrıs Türk halkına verdiği değerden dolayı ayrıca teşekkür ederiz. KKTC vatandaşlarını da İngiltere’ye direkt olarak uçması bir haktır. Bu çağda böyle bir ambargo kabul edilemez. İngiltere Parlamento’su seçimlerinde yeniden parlamenter olarak seçildiği için de ayrıca İain Simith’i tebrik ediyorum.’’ dedi.

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