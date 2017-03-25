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İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye İle İlgili Rapor Yayınladı

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İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye İle İlgili Rapor Yayınladı
İngiliz Parlamentosu alt kanadı Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonu’nun yayımladığı raporda, İngiltere ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin taşıdığı potansiyel vurgulandı

İngiliz Parlamentosu alt kanadı Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonu’nun yayımladığı raporda, İngiltere ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin taşıdığı potansiyel vurgulandı.

Komisyonun başlattığı tahkikat kapsamında yazılan "Baskı mı İyileşme mi? Türkiye İçin Karar Zamanı - Milletvekilleri Olumlu İngiliz Rolünü Destekliyor" başlıklı raporda, Türkiye'nin uluslararası ortak olarak önemine dikkat çekildi.

İngiltere ile Türkiye arasında stratejik iş birliği oluşturulmasını destekleyen 79 sayfalık raporda, iki ülke arasındaki ticari, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki ilişkilerin içerdiği fırsatlar öne çıkarıldı.

Raporda, Türkiye'nin merkezi önem taşıyan bölgesel bir güç olduğu değerlendirmesinde bulunularak, Türkiye'nin alacağı kararların bölgenin kaderini de belirleyeceği ifade edildi.

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele ve sığınmacılar konusundaki önemi de vurgulanan raporda, bölgede istikrarın sağlanmasında da rolünün önemli olduğu belirtildi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbe girişimine de değinilen raporda, bu olayın ülkenin demokrasisini hedef aldığı ve İngiltere'nin bu konuda Türkiye'ye verdiği desteğin yerinde olduğu ifade edildi.

Raporda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye verdiği hızlı desteğin, Türkiye'de İngiltere'nin yakın bir müttefik ve dost olarak algılanmasını sağladığı kaydedildi.

Komisyonun raporu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ise temkinli ifadeler içeriyor. Raporda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin FETÖ ile darbe girişimi arasındaki ilişki konusunda bildirdiklerine inandığı ancak FETÖ konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı savunuldu.

RAPOR İNGİLİZ HÜKÜMETİNE TAVSİYE NİTELİĞİNDE

İngiltere'nin Türkiye ile ilişkilerinin masaya yatırıldığı ve İngiliz hükümetine Türkiye ile ilişkilerinde tavsiyelerde bulunan rapor için tahkikata geçen yıl temmuz ayında başlanmıştı.

İngiliz hükümetine tavsiye niteliğine sahip rapor kaleme alınmadan önce komisyon üyeleri Türkiye'de ziyaret ve temaslarda bulunmuştu. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ocak ayında Komisyon Başkanı Crispin Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.

Rapor, komisyonun Türkiye ziyaretinin yanı sıra Londra'da dinlediği kişilerden aldığı görüşler sonrası kaleme alındı.

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, 6'sı iktidardaki Muhafazakar Partiden, 4'ü ana muhalefetteki İşçi Partisinden ve biri İskoç Ulusal Partiden olmak üzere 11 milletvekilinden oluşuyor.

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