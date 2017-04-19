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İngiliz parlamentosundan erken seçime onay

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İngiliz parlamentosundan erken seçime onay
İngiliz parlamentosu hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararını onayladı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada erken seçime 13 milletvekili "hayır" derken 522 milletvekili "evet" oyu kullandı.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) ise oylamaya katılmayacağını daha önce ilan etmişti.

Avam Kamarasının onayıyla İngiltere’nin normal koşullarda 2020'de yapılması öngörülen genel seçimler 8 Haziran’da düzenlenecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün düzenlediği sürpriz basın toplantısıyla hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını açıklamıştı.

Erken seçimin yapılabilmesi için İngiliz parlamentosunun 650 üyeli Avam Kamarasında milletvekillerinin 3'te 2'sinin onay vermesi gerekiyordu.

Parlamentoda başlıca grupları oluşturan Muhafazakar Parti 330, İşçi Partisi 229, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 56, Liberal Demokrat Parti 9 milletvekiline sahip.

Ülkede yapılan son anketlerin erken seçimde sandığa yansıması halinde muhafazakarlar 395, İşçi Partisi 164, liberaller 11, SNP 56 milletvekili çıkarabilir.

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