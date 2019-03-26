  • BIST 99.326
  • Altın 235,614
  • Dolar 5,5490
  • Euro 6,2751
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

» »
İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington ile Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

ngiliz parlamentosu, parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan değişiklik teklifini kabul ederken, oylamada hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında bu gece yapılan oylamada, parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alınmasını öngören teklif 302’ye karşı 329 oy ile kabul edildi.

Hükümetteki Muhafazakar Partinin “hayır” oyu için grup kararı aldığı oylamada, “evet” oyu veren Ortadoğu Bakanı Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington görevlerinden istifa ettti.

Kabul edilen teklif, hükümeti parlamentoya sunduğu nötr önergeyi değiştirmiş oldu. Hükümetin değişikliğe uğrayan önergesi de yapılan oylamada 300’e karşı 327 oyla kabul edildi.

İngiltere’de teamüllere göre parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümetlere ait bulunuyor. Ancak kabul edilen teklifin çarşamba günü Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un inisiyatifiyle hükümetin gündeminin yerini alması bekleniyor.

Bercow, Brexit sürecinde daha önce de teamüllerde hükümet aleyhine içtihatlarıyla gündeme geldi

Kabul edilen teklife göre milletvekilleri Çarşamba günü Brexit konusunda farklı senaryoları oya sunacaklar. Oylanacak seçenekler arasında yeni referandum ve Brexit’in iptalinin de bulunması bekleniyor.

Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda, hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor.

Normal koşullarda önerge ve teklierin hükümetler üzerine yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Bu gece yapılan oylamada iktidar partisinin grup kararına karşı hareket eden başka bakanların da istifası bekleniyor.

İstifaların artması durumunda Başbakan Theresa May’in de koltuğunun sallanacağı yorumu yapılıyor. May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart’ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra Belediye Başkanı, Kuzey Kıbrıs reklamlarını durdurma kampanyası reddetti24 Mart 2019 Pazar 19:45
  • Londra Belediye Başkanı Khan'dan hükümete çağrı: İslam karşıtlığının tanımı değişsin24 Mart 2019 Pazar 19:31
  • Brexit'in iptali dilekçesinde imza sayısı 5 milyonu geçti24 Mart 2019 Pazar 19:22
  • Yeni bir Brexit referandumu isteyen binlerce kişi Londra'da sokağa çıktı: 'Artık yeter'23 Mart 2019 Cumartesi 17:22
  • Britanya Başbakanı May'e istifa çağrısı: "Tarih belirlemek için görüşmeler başladı"23 Mart 2019 Cumartesi 16:06
  • May, 2. referandum da dahil olmak üzere milletvekillerine 7 seçenek sunacak22 Mart 2019 Cuma 19:45
  • İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslılar’dan yeniden birleşme hareketi22 Mart 2019 Cuma 12:24
  • AB ve İngiltere uzlaştı: Brüksel'den İngiltere'ye Brexit tarihi için 2 seçenek, 2 hafta süre22 Mart 2019 Cuma 11:01
  • İngiliz basını: Brexit takviminin kontrolü AB'de, May'in koltuğu tehlikede22 Mart 2019 Cuma 10:37
  • İngiltere’de 4 camiye balyozla saldırı21 Mart 2019 Perşembe 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti