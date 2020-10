İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin "Show Me the Monet" isimli eseri, 9,8 milyon dolara satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby’s müzayede evinde Banksy'nin Fransız ressam Claude Monet’nin eserini yorumladığı çalışması düzenlenen açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Banksy'nin "Show Me the Monet" adlı eseri, ismi açıklanmayan bir alıcıya 9,8 milyon dolara satıldı.

Sotheby’s müzayede evinin çağdaş sanat Avrupa direktörü Alex Branczik, "Show Me the Monet"nin Banksy'nin çalışmaları arasında "en güçlü ve en ikonik" eserlerden biri olduğunu belirtti.

Monet'nin Giverny'deki bahçesinde nilüferleri resimlediği eserine terk edilmiş market arabaları ve trafik konisi eklediği "Show Me The Monet", Banksy'nin toplumdaki çevre duyarsızlığına eleştiri olarak yorumlanıyor.