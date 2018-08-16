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İngiliz seyahat şirketinden 'cinsel maceraperestlere özel' tatil paketleri

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İngiltere'de Meksika, Avrupa ve Karayip ülkelerinde yetişkinlere özel tatil paketleri satan bir seyahat şirketi kuruldu.
İngiliz seyahat şirketinden 'cinsel maceraperestlere özel' tatil paketleri

Temptation Holidays adlı şirket, 21 yaşın üzerindeki müşterilerine çeşitli butik otellerde tatil paketleri sunuyor.

Bazı tesislerde "cinsel maceraperestler" için oyun odaları da bulunuyor.

Independent'ın haberine göre tatil paketleri turun ne kadar "yetişkin" olduğuna göre sınıflandırılıyor ve kategoriler "parti", "çıplak" ve "oyun" diye sıralanıyor.

Şirket "parti" tatillerindeki tesislerde, canlı bir atmosfer ile "isteğe bağlı üstsüz alanlar" bulunduğunu ve arkadaş gruplarına uygun olduğunu söylüyor.

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