İngiliz şirketin hellim darbesi panik yaratttı

İngiltere’de kayıtlı bir şirketin, hellim ürününün ticari markasını yargı yoluyla elde etmesinin, güney Kıbrıs’ta karışıklık ve telaşa neden olduğu belirtildi.

Rum basını bu konudaki gelişmelere geniş yer verdi.

Altihia gazetesi, Rum Başsavcı Kostas Klerides’in, İngiltere’de hellimin ticari markasının kaybedilmesinin gerek temyize götürülmesi veya yeni bir kayıt başvurusuyla yeniden elde edilebileceği yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, İngiltere’deki hellimin ticari markasının kaybedildiği davada tam olarak ne olduğu konusunda disiplin araştırması yapılmasını emretti.

Rum Ticaret Bakanlığı ayrıca bir açıklama yaparak, ilgili birimler tarafından bir oyalamanın (sürüncemede bırakma) söz konu olduğu nedeniyle disiplin araştırması başlattıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında ayrıca bakanlığın bugün, Kıbrıs içerisinde ve dışında hellimin ticari markasının korunmasıyla ilgili 79 gelişim halindeki süreci ele aldığını, öncesinde ise başka 64 süreçle uğraştığını anımsattı.

Bu çerçevede, ilgili birimin, Birleşik Krallık’taki ticari markanın korunması konusuna, vaktinde yanıt veremediğini ve disiplin araştırması başlattıklarını, bu araştırma sonucunun Başsavcılığa iletileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın hellim ticari markasının, 14 Haziran 2000 tarihinden beridir tescilli olduğunu ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere tüm AB ülkelerinde geçerli olduğunu anımsattı.

Konu hakkında açıklama yapan Rum Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu ise, Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, konu hakkında Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdiğini ve olayın ortaya çıkarılması için tüm gerekli faaliyetleri yürüteceği konusunda teyitte bulunduğunu belirtti.

Vasiliu, bir soru üzerine hellimin Kıbrıs menşeli ürün olarak tanıtılması konusunun hükümetin ilk öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

PEYNİR ÜRETİCİLERİ

Rum Peynir Üreticileri Birliği konu hakkında yaptığı açıklamada, bu olayı, hellimin “menşe ismi korumalı ürün” (P.O.P) şeklinde patent alması için Avrupa Komisyonu’nda askıda bulunan dosyaya zarar verilmesi olarak gördüklerini belirtti.

Rum Peynir Üreticileri Başkanı Yorgos Petru yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hayal kırıklığını dile getirirken yapılan yanlışların, Güney Kıbrıs’ın hellim konusundaki pozisyonunu zayıflattığını ifade etti.

İngiltere’de bulunan, biri AB diğeri özel olan iki ticari markanın, birbirlerini desteklediklerini ifade eden Petru, bunun aynı zamanda hellimin, menşe ismi korumalı ürün şeklinde patent alması konusunda da yardımcı olarak işlev gösterdiğini belirtti.

PARTİLERDEN DE KINAMA

Öte yandan Politis gazetesi AKEL, DİKO, EDEK ve Vatandaşlar İttifakı’nın birer açıklama yaparak Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın icraatlarını yoğun bir şekilde eleştirdiklerini yazdı.

Habere göre partiler, açıklamada bu süreci tehlikeli ve kabul edilemez olarak da nitelendirdi.

HABERE İLİŞKİN DİĞER BAŞLIKLAR

Politis gazetesi hellim konusunda yaşanan bu gelişmeleri “Şimdi De Yetişmek İçin Koşuyorlar” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi habere “Hellim İle İlgili Gafın Tarihçesi” başlığı altında geniş yer verdi.

Haravgi gazetesi haberi, “Hellim Yerli ve Yabancı Çıkarların Karmakarışıklığında” şeklinde yansıttı.