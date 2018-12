Politis “Hellim Ticari Markayla da ‘İngiliz’… Londra’daki Davayı Bürokrasi Nedeniyle Özel Şirkete Kaybettik” başlığıyla manşete çektiği haberinde, John&Pascalis LTD (Yannos & Pashalis) isimli özel şirketin 2017 Aralık ayı itibarıyla, Güney Kıbrıs’ın 2000 yılında tescillediği hellim ticari markasının iptali veya geri çekilmesi için IPO’ya (Fikrî Mülkiyet/Telif Hakkı Ofisi) üç ayrı başvuru yaptığını yazdı.

Habere göre IPO her üç başvuruda da Rum makamlarına bilgi vererek, gerekli belge ve beyanları sunması için süre verdi, süre aşılırsa Güney Kıbrıs’ın ticari marka tescilinin geçersiz olacağı uyarısında bulundu, cevap verilmeyince de Güney’in ticari markasının geçersizliğine ve kütükten silinmesine hükmetti. Rum yönetimi, iptali için kararı temyize götürdü ancak yine istenilen belge/evrakı tam sunmadığı için temyizi de kaybetti.



Bu gelişmeye Rum tarafındaki bürokrasiyi gerekçe göstererek John&Pascalis LTD isimli özel şirketin artık ticari markasını İngiltere’de kullanabileceğini kaydeden gazete, meselenin Rum Ticaret ve Tarım bakanlıklarının bilgisine getirildiğini, Rum Hukuk Dairesi’nin de karar aleyhine temyize gideceğini kaydetti.



Rum Ticaret Dairesi Müdürü Nelli Kulia, bu gelişmenin hellim ihracatlarını çok olumsuz etkilemeyeceğini, hellimin ticari markasını kaybettiklerini ancak AB markasının halen ellerinde olduğunu, Brexit sonrasında AB markasının İngiltere’de otomatikman ticari markaya dönüşeceğini anlattı.



İngiltere’de kaybettikleri ticari markanın ellerindeki güçlü bir silah olduğunu, bu nedenle hem kararın temyizi hem de yeniden İngiltere’de ticari marka kayıt başvurusu için gerekli direktiflerin verildiğini anlatan Kulia “Kıbrıs dışında kimse ve yetkili bakanlıktan izin almayan hiçbir üretici, hellim üretemez. AB markasının gücü şimdi sınanacak. Sürekli teyakkuzdayız” dedi.