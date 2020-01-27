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İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenecek

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27-28 Ocak 1958’de İngiliz sömürge idaresine karşı yapılan direnişin 62’nci yılı dolayısıyla bugün anma törenleri düzenlenecek.
İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenecek

27-28 Ocak 1958’de İngiliz sömürge idaresine karşı yapılan direnişin 62’nci yılı dolayısıyla bugün anma törenleri düzenlenecek.

İlk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak. İkinci tören Küçükkaymaklı Mezarlığı’nda saat 09.30’da yer alacak.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, özgürlük meşalesinin 27-28 Ocak’ta Kıbrıs Türk gençliğinin İngiliz sömürge idaresine karşı gerçekleştirdiği eylemde yakıldığını belirtti.

27-28 Ocak Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Esenyel, Kıbrıs Türk gençliğinin, 27-28 Ocak 1958 tarihlerinde İngiliz sömürge idaresine karşı gerçekleştirdiği eylemlerle özgürlük meşalesinin yakıldığını ve söz konusu tarihlerin bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti.

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