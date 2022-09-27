İngiliz sterlini değer kaybetti: Türkiye tesellisi gündem oldu

Türk Lirası’nın son aylarda çok ciddi değer kaybı yaşamasına sevinen İngilizler, İngiliz sterlininin son günlerde dolar karşısında yüzde 20 değer kaybı yaşamasıyla şaşkına döndü.

Sterlinin değer kaybı yaşaması sonrasında İngiliz kamuoyu, paralarının karşılığını yurt dışında alamadıklarını söyleyerek hem sosyal medyadan veryansın etti hem de İngiliz medyasına konuştu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail de bu konuyla ilgili dikkat çekici bir habere imza attı. ABD’ye giden İngiliz turistler döviz bürolarında 1 sterlin karşısında 1 dolar yerine 85 cent aldıklarını söyleyerek gazeteye konuştu. İngiliz sterlininin birçok para birimine karşı değer kaybettiğini aktaran gazete, bu kış “deniz tatiline” çıkmayı planlayan İngiliz turistleri de uyardı.

“BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE HALEN AVANTAJLI”

Gazeteye konuşan İngiltere’nin en büyük döviz bürosu şirketlerinden biri olan Post Office Travel Money’nin başındaki Nick Boden, sterlindeki değer kaybının dikkate değer olduğunu söyledi. Boden, sterlinin düşük performans sergilediğini aktarırken, “Fakat Türkiye’ye deniz tatiline gitmeyi planlayan İngilizler halen bir yıl öncesine göre Türk Lirası karşısında yüzde 53 daha fazla değer elde edecekler” dedi. Boden, Budapeşte’ye gitmeyi düşünen İngilizlerin de kur farkından dolayı avantajlı olduğunu dile getirdi.

Daily Mail gazetesi, deniz tatiline çıkmak isteyen İngilizlerin yaşam maliyetleri düşük olan Vietnam, Kenya ve Tayland gibi ülkelere gidebileceğini aktardı. Gazeteye konuşan Boden, “Bu ekonomik çalkantılı dönemde bir şey söylemek güç fakat yurt dışına gitmeyi planlayan tatilcilerin dövizdeki değişiklikleri yakından takip etmesini tavsiye ederiz” ifadesini kullandı.