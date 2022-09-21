  • BIST 3.259,09
  • Altın 986.09
  • Dolar 18.3159
  • Euro 18.2001
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

İngiliz Sterlini, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde

» »
Sterlin, dolar karşısında 37 yılın, euro karşısında da 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.
İngiliz Sterlini, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde

Enflasyon baskılarının artmasının ardından en erken faiz artırmaya başlayan merkez bankalarından İngiltere Merkez Bankası (BoE), Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artırırken, ağustos toplantısındaki 50 baz puanlık faiz artışına karşın ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybını engelleyemedi.

Son iki ayda dolar karşısında yüzde 6,8 değer kaybederek 37 yılın en düşük seviyeye inen sterlin, aynı dönemde euro karşısında da yüzde 4,3 azalışla son 19 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin/dolar paritesi bugün 1,1350'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi. Sterlin/euro paritesi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1,1420'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da bu yıl politika faizini yüzde 0-0,25'ten yüzde 2,25-2,50 aralığına kadar çıkarmasına rağmen bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla para piyasalarında Fed'in ilk kez 100 baz puan faiz artırım ihtimali fiyatlanamaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 8 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda, tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artırması sonrası ekim ayındaki toplantıda da 75 baz puanlık artışa devam etmesi bekleniyor.

Saxobank FX stratejisi başkanı John Hardy, İngiltere'nin devasa dış açıkları yürütmesi ve yeni başbakanın politikalarının etrafındaki risklerin buna eklenmesiyle birlikte, sterlin üzerinde baskı oluştuğunu söyledi.

İngiltere'nin yeni lideri Liz Truss geçen hafta, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek için enerji faturalarına üst sınır getirerek ülkeye yaklaşık 100 milyar pounda mal olabilecek bir destek paketi ilan etmişti.

Hükümet tarafından eylül ayı içerisinde, bu düzenlemenin nasıl finanse edileceğine ve Truss'un vaat ettiği vergi indirimlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışları ağustosta aylık bazda yüzde 1,6 , yıllık bazda da 5,4 azalışla beklentilerin altında kaldı. Söz konusu gerileme Aralık 2021'den bu yana en büyük düşüş oldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? 16 Eylül 2022 Cumartesi17 Eylül 2022 Cumartesi 08:32
  • İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini16 Eylül 2022 Cuma 11:10
  • Döviz güne nasıl başladı? 16 Eylül 2022 Cuma16 Eylül 2022 Cuma 08:26
  • Bankalar çakıldı: Borsada neler oluyor?15 Eylül 2022 Perşembe 20:02
  • Döviz güne nasıl başladı? 15 Eylül 2022 Perşembe15 Eylül 2022 Perşembe 08:35
  • Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2022 Çarşamba14 Eylül 2022 Çarşamba 08:34
  • Döviz güne nasıl başladı? 13 Eylül 2022 Salı13 Eylül 2022 Salı 08:17
  • Borsa haftaya rekorla başladı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:42
  • Döviz güne nasıl başladı? 12 Eylül 2022 Pazartesi12 Eylül 2022 Pazartesi 08:30
  • Döviz güne nasıl başladı? 10 Eylül 2022 Cumartesi10 Eylül 2022 Cumartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti