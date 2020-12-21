  • BIST 1.384
  • Altın 461,183
  • Dolar 7,6336
  • Euro 9,3372
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu

» »
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu

Sainsbury's'den yapılan açıklamada, Avrupa'dan sevkiyatın aksaması nedeniyle yerel piyasaya yöneldikleri ve Avrupa dışından alternatif aradıkları belirtildi. 

Durumunun değişmemesi halinde bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunlar marul, karnabahar, brokoli ve turunçgiller olarak sıralandı.

Açıklamada ayrıca İngiliz ve Fransız hükümetlerine, limanlardaki ürünlerin ve diğer gıdaların derhal geçişine öncelik veren karşılıklı bir çözüme varmaları çağrısında bulunuldu.

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den İngiltere'ye "Anlaşmanın Yolu Var" Mesajı16 Aralık 2020 Çarşamba 20:45
  • İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde okuyan KKTC’ye gelmek isteyen  öğrencilerin dikkatine14 Aralık 2020 Pazartesi 18:23
  • Londra'da vaka artışları nedeniyle büyük ihtimalle en sıkı önlem seviyesine geçilecek14 Aralık 2020 Pazartesi 15:03
  • İngiltere'de En Çok Kovid-19 Vakasının Görüldüğü Londra'da Önlemler Dikkate Alınmıyor13 Aralık 2020 Pazar 15:23
  • İngiliz CEO 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti: Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik09 Aralık 2020 Çarşamba 20:30
  • İngiltere Merkez Bankası 50 milyar sterlinin 'izini kaybetti'08 Aralık 2020 Salı 22:03
  • İngiltere Başbakanı Johnson: "AB ile bir ticaret anlaşması çok zor görünüyor"08 Aralık 2020 Salı 21:30
  • Babası ve eski sevgilisinin çocuk sahibi olması için yumurtalarını bağışladı07 Aralık 2020 Pazartesi 23:15
  • Britanya, Pfizer’ın aşısını bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor07 Aralık 2020 Pazartesi 19:05
  • İngiltere, yeni göçmenlik sistemiyle Türkiye'den daha fazla kişiyi kabul edebilecek07 Aralık 2020 Pazartesi 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti