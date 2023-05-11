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İngiliz The Guardian’da 14 Mayıs seçimi analizi: Bazılarının umut ettiği gibi olmayacak

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İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili dikkat çekici bir analize imza attı.
İngiliz The Guardian’da 14 Mayıs seçimi analizi: Bazılarının umut ettiği gibi olmayacak

İngiliz The Guardian gazetesi, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde dikkat çekici bir analiz yayınladı…

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour imzalı makalede, “Türkiye’deki seçimler bazılarının umut ettiği gibi jeopolitik değişimi getirmeyecek” denildi. Analizde, “Bu seçimlerin Putin’in Türkiye’yi kaybettiği seçim olarak anılmasını umut edenler acı bir uyanışla karşı karşıya kalabilir. ABD başkanlık seçimleri haricinde çok az seçim modern zamanlarda jeopolitik etkileri sebebiyle  bu kadar yakından izleniyor. Bu durum Türkiye’nin küresel olarak doğu ile batı arasındaki önemini hatırlatırken demokrasi ve popülist baskıcı rejim arasındaki gelgiti de ortaya koyuyor” yorumu yapıldı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında fark olarak tarz, ton ve tahmin edilebilirlik olduğuna dikkat çekilirken, “Diplomaside ton önemli ve batı ülkeleri saldırgan bir tutum dönemi yerine bunu tercih edebilir” yorumu yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması durumunda İsveç’in NATO üyeliğine onay verebileceğini ve bu sayede de İsveç’in Vilnius’taki NATO Zirvesi’ne üye ülke olarak katılabileceğini aktaran The Guardian yazarı, “NATO ayrıca Türkiye dışişleri bakanlığının ilişkilerinin prestijinin yeniden sağlanmasını da memnuniyetle karşılayacaktır. Batılı diplomatlar Erdoğan’ın ani müzakere taktiklerine daha az maruz kalabilir. Kurumsallaşmış bir dış politika daha sorunsuz olur” ifadesini kullandı.

İngiliz medyası, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun seçim yarışını değerlendirdi.

Millet İttifakı’nın bazı vaatleri haricinde belirsizliğin de mevcut olduğu belirtildi. Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin iade edilmesiyle ilgili net bir açıklama olmadığını belirten Wintour, Erdoğan’ın seçilmesi durumunda Amerikan-karşıtı tutumun devam edeceğini de yazdı.

“KISA VADEDE ERDOĞAN…”

Hem Millet İttifakı’nın hem de Cumhur İttifakı’nın Suriyeliler konusunda benzer bir tutuma sahip olduğu belirtilirken Kılıçdaroğlu’nun net bir zaman çizelgesi verdiği de hatırlatıldı.

Analizde, Erdoğan’ın kısa vadede muhalefetin Kürt terörizmine karşı yumuşak kaldığını söyleyebileceği belirtilirken buna rağmen Erdoğan’ın da bir yılı aşkın bir süredir Esad’la normalleşmeye çalıştığına dikkat çekildi.

The Guardian’da yayınlanan makalede, “Çok az insan Erdoğan karşısında bahis oynuyor ve o kaybetse bile Washington’ı son 10 yılda iki kere ziyaret eden bir siyasetçi tarafından yönetilen bir koalisyonun yapacak çok işi var” denildi.

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