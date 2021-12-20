  • BIST 2.097,51
  • Altın 999.00131
  • Dolar 17.4209
  • Euro 19.6065
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

İngiliz The Guardian’dan Türkiye yorumu: Ekonomik kriz etkisini gösteriyor

» »
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile ilgili İngiliz The Guardian gazetesi kapsamlı bir haber/analiz yayınladı…
İngiliz The Guardian’dan Türkiye yorumu: Ekonomik kriz etkisini gösteriyor

Ruth Michaelson imzalı haberde gazeteye görüş veren bir vatandaşın, “İş var fakat para yok” yorumu başlıklara taşınırken, “Türkiye’deki ekonomik kriz etkisini göstermeye başlıyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve artan enflasyonla birlikte Türkiye’de vatandaşlar adapte olmakla ve hayatta kalmakla mücadele ediyor” yorumu yapıldı.

“ALTINI VE DÖVİZİ OLMAYAN ETİ BIRAKTI”

Taksim’deki bir kuyumcu ismini söylemeden gazeteye konuştu. Kuyumcu, “Eskiden altın fiyatlarına haftada bir bakardım, şimdi günde kabaca 50 kere bakıyorum” dedi.

Gazete, “Türk vatandaşları, çılgınca Türk Lirası’nın değer kaybıyla mücadele için yollar bulmaya çalışıyor. Türk Lirası bu yıl değerinin yarısını kaybetti. Sadece Kasım ayında yaklaşık yüzde 30’unu kaybetti. Dövizi ya da satacak altını olmayanlar et tüketmeyi bıraktı ya da belediye destekli ekmek büfelerine gitti” yorumuna yer verdi.

BU AKŞAM YEMEKTE EKMEK, YOĞURT VE ÇORBA VAR

Kuyumcuların artık iki gram, bir gram ya da yarım gramlık tercih ettiğini aktaran The Guardian’a konuşan bir kuyumcu, “Birçok insan vitrindeki altınları görüp fiyat soruyor ve almıyordu. Ben de altınları vitrine koymayı bıraktım” diyor.

Türk Lirası’ndaki hareketliliğin düğün geleneklerini de etkilediğini ve artık gelin ve damada altın yerine döviz takıldığını da aktaran The Guardian’a konuşan bir kadın ise, “Bu akşam yemekte ekmek, yoğurt ve lahana çorbası var” yorumunu yaptı.

İngiliz gazete, “Hükümetin ekonomik ilerleme sözleri giderek Türk seçmende bir etki yaratmamaya başlıyor ve bu durum 2023’te öngörülen seçimde bir etki yaratacak gibi gözüküyor” yorumunu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz yaşlılar haftalardır hatırlatıcı aşıları bekliyor16 Aralık 2021 Perşembe 15:01
  • İngiltere'de 15 yardım kuruluşundan "Afganistan'a acil destek" çağrısı15 Aralık 2021 Çarşamba 15:46
  • İngiltere'deki azınlıkların çoğu polise güvenmiyor15 Aralık 2021 Çarşamba 15:27
  • İngiltere’de Omicron Varyantı Tespit Edilen Hasta Yaşamını Yitirdi13 Aralık 2021 Pazartesi 21:58
  • İngiltere' de Sığınmacılara Ölüm Tuzağı12 Aralık 2021 Pazar 19:35
  • Ocak Ayında İngiltere Omicron'a Bağlı Covid Vakalarında Yeni Bir Dalgayla Karşı Karşıya Kalabilir12 Aralık 2021 Pazar 17:47
  • İngiltere Başbakanı Johnson, Geçen Yıl Koronavirüs Kısıtlamalarını Delmekle Suçlanıyor12 Aralık 2021 Pazar 15:54
  • Galler'de maymununa kokain ikram edip üstüne sifon çeken kadına ceza11 Aralık 2021 Cumartesi 15:11
  • Horozoğlu Belediye Meclis Toplantısında Konuşma Yaptı10 Aralık 2021 Cuma 17:35
  • İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kızı Oldu09 Aralık 2021 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti