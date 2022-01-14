  • BIST 2.063,72
  • Altın 785.71968
  • Dolar 13.535
  • Euro 15.4949
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

İngiliz The Times’tan Erdoğan yorumu: Daha önce de zorluklarla karşılaştı ama…

» »
İngiliz gazeteci Michael Binyon imzalı makalede, “Erdoğan’ın enflasyon krizine karşı felaket tepkisi onun yönetimine öfkenin artmasına sebep oldu” yorumu yapıldı.
İngiliz The Times’tan Erdoğan yorumu: Daha önce de zorluklarla karşılaştı ama…

İngiliz gazeteci Michael Binyon imzalı makalede, “Erdoğan’ın enflasyon krizine karşı felaket tepkisi onun yönetimine öfkenin artmasına sebep oldu” yorumu yapıldı.

Erdoğan’ın hamleleri sonrasında domates, ekmek, çay ve diğer ürünlerin fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çekilirken, işsizlik oranının da yüksek olduğu, “Her 5 gençten 1’i işsiz” sözleriyle hatırlatıldı.

“DAHA ÖNCE DE SORUNLARI AŞTI”

Hükümetin ayrıca asgari ücreti ve yardımları artırarak destek almaya çalıştığını aktaran The Times muhabiri, “Bu durum büyümeyi hızlandırsa da enflasyonu da hızlandırabilir” ifadesini kullandı.

Makale, “Erdoğan Washington’dan insan hakları konusunda çok daha sert ifadelerle karşılaşıyor, Biden yönetimi Donald Trump’tan daha sert davranıyor. Moskova’yla ilişkiler de eşit değil bunun sebebi de Suriye’deki gerilim. Fakat Erdoğan dikkatli bir siyasetçi ve daha önce de sorunları aşmayı başardı. Şimdi ekonomik kriz, Kazakistan’da olduğu gibi onun baskıcı gücünü tutmasını daha da zorlaştırabilir” yorumuyla sonlandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz Enerji Şirketinden Tepki Çeken Tavsiye: Isınmak İçin Kedinize Sarılın11 Ocak 2022 Salı 23:09
  • İngiltere'de muhalefet Johnson'ın istifasını istedi11 Ocak 2022 Salı 22:35
  • İngiltere Başbakanı Johnson'ın Salgın Kısıtlamalarında Partiye Katıldığı İddia Edildi11 Ocak 2022 Salı 19:27
  • ‘Hayat kısa’ diyenler pandemide kesenin ağzını açtı: Rolls-Royce tarihi satış rekoru kırdı11 Ocak 2022 Salı 13:40
  • İngiltere’de Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif10 Ocak 2022 Pazartesi 22:16
  • Kraliçesi Elizabeth’in Güvenliği İçin Windsor Kalesi Uçuşa Yasak Bölge İlan Edildi09 Ocak 2022 Pazar 23:40
  • Londra’da Guantanamo Protestosu09 Ocak 2022 Pazar 21:35
  • İngiltere AB'yi Yine Tehdit Etti09 Ocak 2022 Pazar 19:53
  • İngiltere Genelkurmay Başkanı Rusya’yı Uyardı: Savaş Nedeni Sayarız08 Ocak 2022 Cumartesi 21:04
  • Tony Blair'ın 'Şövalyelik Unvanı'nın İptalini İsteyenlerin Sayısı 1 Milyonu Geçti07 Ocak 2022 Cuma 23:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti