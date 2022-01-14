İngiliz The Times’tan Erdoğan yorumu: Daha önce de zorluklarla karşılaştı ama…

İngiliz gazeteci Michael Binyon imzalı makalede, “Erdoğan’ın enflasyon krizine karşı felaket tepkisi onun yönetimine öfkenin artmasına sebep oldu” yorumu yapıldı.

Erdoğan’ın hamleleri sonrasında domates, ekmek, çay ve diğer ürünlerin fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çekilirken, işsizlik oranının da yüksek olduğu, “Her 5 gençten 1’i işsiz” sözleriyle hatırlatıldı.

“DAHA ÖNCE DE SORUNLARI AŞTI”

Hükümetin ayrıca asgari ücreti ve yardımları artırarak destek almaya çalıştığını aktaran The Times muhabiri, “Bu durum büyümeyi hızlandırsa da enflasyonu da hızlandırabilir” ifadesini kullandı.

Makale, “Erdoğan Washington’dan insan hakları konusunda çok daha sert ifadelerle karşılaşıyor, Biden yönetimi Donald Trump’tan daha sert davranıyor. Moskova’yla ilişkiler de eşit değil bunun sebebi de Suriye’deki gerilim. Fakat Erdoğan dikkatli bir siyasetçi ve daha önce de sorunları aşmayı başardı. Şimdi ekonomik kriz, Kazakistan’da olduğu gibi onun baskıcı gücünü tutmasını daha da zorlaştırabilir” yorumuyla sonlandı.