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İngiliz The Times’tan Kılıçdaroğlu ve seçim analizi: Erdoğan defterini kapatmak istiyor

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14 Mayıs'ta yapılacak seçime geri sayım devam ederken İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.
İngiliz The Times’tan Kılıçdaroğlu ve seçim analizi: Erdoğan defterini kapatmak istiyor

Türkiye’de seçim atmosferini yoğunlaşırken İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Louise Callaghan imzalı haberde, “Kemal Kılıçdaroğlu: 74 yaşındaki Türk alim Erdoğan defterini kapatmak istiyor” başlığı kullanıldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkıdna içinde CHP’nin de dahil olduğu Millet İttifakı’ndan bir partiden bir siyasetçinin, “Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi dar görüşlülük. Ne kadar esnek olmadıklarını gösteriyor. Her zaman kaybeden adamı aday gösteriyorlar” sözlerine yer verildi.

Sunday Times’taki haberde, Kılıçdaroğlu hakkında detaylı yorumlar yapıldı.

Fakat Kılıçdaroğlu’na desteğin giderek arttığına dikkat çekilen ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının karşılık gördüğünün belirtildiği haberde, “Fakat Kılıçdaroğlu’nun destekçileri usta siyasetçinin zamanının geldiğini düşünüyor” yorumu yapıldı.

Gazeteye konuşan deneyimli bir Türk iş insanı ise, “Türkiye artık karizmadan bıkmış olabilir” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan övgüye gönderme yaptı. Sunday Times’taki haberde, “Geçen ay belki de kariyerinin en büyük siyasi zaferini elde etti. Aralarında milliyetçiler, muhafazakarlar ve laiklerin de olduğu altı muhalefet partisinin desteğini aldı bir de HPD’nin desteğini aldı” denildi.

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