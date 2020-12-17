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İngiliz Topluluğu Derneği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

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İngiliz Topluluğu Derneği (British Residents’ Society - BRS) yetkilileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.
İngiliz Topluluğu Derneği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

İngiliz Topluluğu Derneği (British Residents’ Society - BRS) yetkilileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, BRS Başkanı Peter Wilkins, Hükümet İlişkileri sorumlusu Mike Diplock ve BRS Onursal Başkanı ve eski muhafazakâr İngiliz Parlamenteri Stephen Day’i kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, KKTC’de yaşayan İngilizlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve yardımsever katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Birçok konuda fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Wilkins  KKTC’de tahminen 14,000 civarında İngiliz vatandaşının yaşadığını söyledi. 

Görüşmede, İngiliz vatandaşlarının ikamet izinleri konusunun yanı sıra, Kıbrıs konusu ve Brexit konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

BRS yetkilileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başarılar diledi.

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