İngiliz Turistin Aya Napa’da Cinsel Saldırıya Uğraması Davasının Yeniden Açılması Gündemde

Güney Kıbrıs’ın tanınmış tatil beldesi Aya Napa’da 2019 yılında 12 İsrailli gencin toplu cinsel saldırısına maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi olan ancak daha sonra yalan ifade verdiği gerekçesiyle 2020’de dört yıl hapse mahkum edilen, o dönemde de 19 yaşında olan İngiliz turist, Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’nde dün görüşen duruşmada beraat etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, söz konusu dönemde 12 İsrail vatandaşı kişinin tecavüzüne uğradığı şeklindeki suçlamasını geri çekmesine sebep olarak, avukatsız ve baskı altında ifade vermesini gösteren genç kadının avukatlarının savunmasının Yüksek Mahkeme’de haklı bulunduğunu yazdı.

Rum polisinin o dönem yürüttüğü soruşturma ve ifade alım şekillerinin kuşkulu ve boşluklarla dolu olduğuna dikkat çeken mahkeme, İngiliz kadının beraatına hükmetti.

Gazete, bu gelişmenin ardından 12 İsrail vatandaşı erkek hakkındaki davanın yeniden açılıp açılmayacağı konusunun da merak uyandırdığını vurguladı.