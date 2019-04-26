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İngiliz turistler Türkiye ve diğer AB dışı ülkelere yöneldi

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İngiliz turistlerin Güney Kıbrıs rezervasyonlarında bu yıl düşüş gözlemlendiği, en büyük etkenin ise İngiltere’nin AB’den çıkması, yani Brexit konusunda yaşanan belirsizlik olduğu ifade edildi.
İngiliz turistler Türkiye ve diğer AB dışı ülkelere yöneldi

Politis gazetesi, İngiltere’nin AB’den çıkması konusunda yaşanan belirsizliğin İngiliz turistlerin AB ülkelerine yönelik tercihlerini de etkilediğini, İngilizlerin yaz tatili için özellikle Türkiye, Tunus ve Mısır gibi ülkelere yöneldiklerini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki otelciler, İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerinden yapılan rezervasyonlarda düşüş gözlemlendiğini, Rusya’dan yapılan rezervasyonlarda ise bu durumun aksine artış olduğunu dile getirdiler.

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