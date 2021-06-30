  • BIST 1.356
  • Altın 494,669
  • Dolar 8,6971
  • Euro 10,3099
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İngiliz uçak gemisi ‘HMS Queen Elizabeth’ Kıbrıs Rum kesiminde demirledi

» »
İngiltere donanmasının inşa ettiği en büyük uçak gemisi “HMS Queen Elizabeth”, Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol Limanı’na demir attı.
İngiliz uçak gemisi ‘HMS Queen Elizabeth’ Kıbrıs Rum kesiminde demirledi

İngiltere donanmasının inşa ettiği en büyük uçak gemisi “HMS Queen Elizabeth”, Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol Limanı’na demir attı.

Rum basınında yer alan habere göre, HMS Queen Elizabeth, Limasol’a, Rum yönetimiyle iş birliğinde geniş bir yelpazedeki uygulamalara katılmak üzere geldi.

İngiliz Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, uçak gemisinin Limasol’da demirlemesinin iki ülke arasındaki “dinamik savunma ittifakının geliştirilmesi ve vurgulanmasına fırsat olduğu” belirtildi.

Açıklamada, “HMS Abilon” komutasındaki İngiliz filosunun geçen yıl “NEMESİS 2020” tatbikatına katıldığı, Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ve Ada’daki diğer ortaklarına geniş çaplı bir eğitim programı sağladığı hatırlatıldı.

Queen Elizabeth’a, 26 bin deniz millik Akdeniz, Hint Okyanusu ve Doğu Asya seferinde 9 gemilik bir filonun eşlik ettiği, bu seferin İngiliz hükümetinin “Batı ittifakının lider devleti ve Doğu Akdeniz’deki aktif ve muteber ortak Global Britanya” vizyonu çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Rum yönetimi ve RMMO’da, savunma ve güvenlik alanındaki kişilerin Queen Elizabeth’i ziyaretine imkan tanınacağı, Kıbrıs’taki İngiliz Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yapılacağı belirtildi.

İngiltere ile Rusya arasında gerilim

Rusya ile İngiltere arasında geçen hafta Karadeniz’de gerilim yaşanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran’da İngiltere’ye ait “Defender” savaş gemisine, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ın güneybatısında bulunan Felenk’te sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya’nın İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetmişti.

Söz konusu olay, Rusya yetkilileri tarafından “provakasyon” olarak değerlendirilmiş ve İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İngiltere’ye protesto notası verilmişti.

Öte yandan, dün, Rus donanmasına ait gemilerin İl-38 denizaltısavar uçaklarıyla birlikte Akdeniz’de tatbikat yaptığı bildirilmişti.

Rus medyasında yer alan değerlendirmelerde, Akdeniz’de gerçekleştirilen tatbikatın, uçak gemisi Queen Elizabeth’in de yer aldığı İngiliz birliklerinin bölgede bulunduğu döneme denk geldiğine işaret edilmişti.

Haberlerde ayrıca, tatbikat kapsamında uçakların bir kısmının Rusya’daki hava üslerinden özel olarak Suriye’deki Hmeymim üssüne sevk edildiği belirtilmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan '100 sterlin ücret alınıyor' demişti: İngiltere'de Covid-19 aşılama programı ücretsiz yürütülüyor26 Haziran 2021 Cumartesi 12:28
  • İngiltere abur cubur reklamlarını yasaklıyor25 Haziran 2021 Cuma 12:04
  • İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı25 Haziran 2021 Cuma 11:59
  • İngiltere'de 1976’dan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti24 Haziran 2021 Perşembe 23:59
  • Britanya'da Alan Turing'li Banknotlar Sirkülasyona Sokuldu24 Haziran 2021 Perşembe 23:30
  • İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Çağırıldı24 Haziran 2021 Perşembe 21:30
  • Rusya’nın ‘İngiliz Savaş Gemisine Karadeniz'de Uyarı Ateşi Açıldı’ İddiasını İngiltere Yalanladı23 Haziran 2021 Çarşamba 20:30
  • Brexit: Referandum sonrası 5 yılda Birleşik Krallık'ta neler değişti?23 Haziran 2021 Çarşamba 13:32
  • Parkın Ortasında Cinsel İlişkiye Giren Çift Gözaltına Alındı20 Haziran 2021 Pazar 23:30
  • 'İşime 500 Sterlinlik İddia İle Başladım, Şirketim Yılda 6 Milyon Sterlin Kazanıyor'20 Haziran 2021 Pazar 23:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti