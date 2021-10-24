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İngiliz Uluslar Topluluğu Dışişleri Bakanları’ndan Kıbrıs Açıklaması Rum Basınında...

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İngiliz Uluslar Topluluğu Dışişleri Bakanları’ndan Kıbrıs Açıklaması Rum Basınında...
İngiliz Uluslar Topluluğu Dışişleri Bakanları’ndan Kıbrıs Açıklaması Rum Basınında...

İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) Dışişleri Bakanları’nın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “son gelişmelerle ilgili bilgilendirme” yapmasının ardından Kıbrıs sorununa BM anayasası ve Güvenlik Konseyi kararları temelinde kapsamlı bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasına destek veren bir açıklama yaptığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, açıklamada, “kapalı Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirlenen statüsünü yeniden teyit eden” imza sahipleri “tek yanlı eylemlerden derin üzüntü” belirterek, Güvenlik Konseyi’ne “bu süreci derhal tersine çevirme” çağrısı yaptı.

Bu çerçevede Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili 23 Temmuz 2021 ve 9 Ekim 2020 tarihli Başkanlık açıklamalarına tam destek belirtilen açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve birliğine tam ve sürekli desteğimizi teyit ediyoruz. BM Genel Sekreteri’nin himayesinde, Güvenlik Konseyi kararları ve BM anayasasına dayalı kapsamlı çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına destek veriyoruz” denildi.

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