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İngiliz Üniversitesi Nijerya'ya Ait 120 Yıllık Heykeli İade Etti

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İngiliz Üniversitesi Nijerya'ya Ait 120 Yıllık Heykeli İade Etti
İngiliz Üniversitesi Nijerya'ya Ait 120 Yıllık Heykeli İade Etti

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi, Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı döneminde Avrupa'ya kaçırılan 120 yıllık "Okukur" olarak bilinen bronz heykeli ülkeye iade etti.

Eserin iade edilmesi Nijeryalılarca memnuniyetle karşılandı.

Sanat tarihçisi akademisyen Laide Nasir, yaptığı açıklamada, 120 yıl önce Nijerya'dan çalınan ve Avrupa'ya götürülen Okukur'un Aberdeen Üniversitesince iade edildiğini belirtti.

Nasir, eserin Nijerya'ya iade edilmesinin ülkesi ile İngiltere arasındaki kültürel alışverişi güçlendireceğini söyledi.

Kültür aktivisti Lucky İhienire de tarihi eserlerin ülkenin kültürel mirası olduğunu altını çizerek, "Onlar bizim tarihimiz ve kaybedilen tarihin geri getirilmesi sevinç verici." dedi.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

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