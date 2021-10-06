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İngiliz Üs Bölgelerindeki İşletmelere Express Finans

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İngiliz Üs Bölgelerindeki İşletmelere Express Finans
İngiliz Üs Bölgelerindeki İşletmelere Express Finans

Rum Meclisi Ticaret Komitesi, İngiliz üsleri içerisinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik “bürokrasisi azaltılmış (ekspres) finans programını” görüştü.

Alihtia’nın haberine göre, Rum Meclisi Ticaret Komitesi Başkanı Kiriakos Haciyannis, Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’dan, Güney Kıbrıs genelinde uygulanan sanayiyle ilgili bütün planların üsler bölgesi içerisinde de uygulandığını işittiklerini ve bunun komiteyi ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

Haciyannis yeni girişimcilik, inovasyon ve yeni faaliyet türleri gibi yeni ve öz kaynaklarla finanse edilecek planların da İngiliz üs bölgeleri için de geçerli olacağı sözü aldıklarını belirtti.

İngiliz üsler bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için bürokrasinin azaltıldığını, finansmanlara başvurunun (denetim gerekmeksizin) kolaylaştırıldığını söyleyen Haciyannis şu ana kadar yapılan başvuruların büyük bölümünün, kriterlere haiz oldukları için onaylanacağı bilgisini de aldıklarını sözlerine ekledi.

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